A intrigante historia e o sorprendente comportamento do cometa 12P/Pons-Brooks

O ano 1812 marcou o primeiro avistamento do cometa 12P/Pons-Brooks, cando o astrónomo francés Jean Louis Pons descubriuno como un obxecto informe sen cola. Nas semanas seguintes, gañou brillo e visibilidade, alcanzando a magnitude 4.0 cunha cola de tres graos en setembro. Varios astrónomos intentaron calcular a súa órbita, determinando que era un cometa periódico cun período aproximado de 65 a 75 anos.

Avance rápido ata 1883, cando o observador estadounidense de cometas William R. Brooks redescubriu o cometa durante a súa busca de cometas. Inicialmente débil, sufriu explosións de brillo inesperadas, transformándose de magnitude 11.0 a 8.0 e facéndose visible a simple vista. Os bosquexos detallados revelaron un núcleo con chorros en forma de ferradura que emanaban del. O cometa fixo a súa aproximación máis próxima ao sol en xaneiro de 1884 e gradualmente desapareceu, desaparecendo en xuño dese ano.

Nos anos seguintes, os cálculos orbitais apuntaron a un potencial retorno en 1954. O cometa foi redescuberto en 1953, con notables explosións de brillo que o fixeron 100 veces máis brillante durante a noite. Alcanzou o seu punto máis próximo ao sol, coñecido como perihelio, o 22 de maio de 1954. Despois do perihelio, fíxose máis visible dende o hemisferio sur.

O cometa 12P/Pons-Brooks segue unha órbita elíptica, sendo o perihelio aproximadamente as tres cuartas partes da distancia da Terra ao Sol. Esta órbita é semellante á do cometa Halley. Ademais, os cometas 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf e 20D/Westphal, aínda que desaparecidos, comparten órbitas similares, o que lles valeu o título da familia de cometas de Neptuno.

Nos últimos anos, o cometa 12P/Pons-Brooks chamou a atención polos seus brillos inesperados. Recuperado en 2020, inicialmente foi extremadamente débil cunha magnitude 23.0 pero desde entón aumentou a unha magnitude de 10.0. Observáronse súbitas erupcións de brillo, que lembran o seu comportamento en 1883, que fixeron que o seu coma se expandise e se asemellase á forma dunha ferradura ou dos cornos do diaño.

A causa exacta destes arrebatos segue sendo descoñecida, pero os científicos especulan que a acumulación de gas no núcleo do cometa provoca fisuras, liberando po e xeo ao espazo e provocando un aumento temporal do brillo. Mentres o cometa continúa a súa viaxe, os astrónomos anticipan ansiosamente os seus movementos e comportamento futuros.

