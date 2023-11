Novos descubrimentos na predición da estrutura das proteínas con AlphaFold 3

DeepMind, un laboratorio de investigación líder en IA, fixo ondas hai case cinco anos co debut de AlphaFold, un sistema de IA capaz de predecir con precisión as estruturas das proteínas do corpo humano. Desde entón, DeepMind fixo avances significativos e lanzou unha versión actualizada chamada AlphaFold 2 en 2020. Continuando co seu traballo innovador, DeepMind presentou agora AlphaFold 3, que pode xerar predicións para case todas as moléculas do Banco de datos de proteínas.

O banco de datos de proteínas é a maior base de datos de acceso aberto de moléculas biolóxicas do mundo. Coas capacidades melloradas de AlphaFold 3, Isomorphic Labs, unha spin-off de DeepMind centrada no descubrimento de fármacos, xa está a utilizar o modelo para o deseño de fármacos terapéuticos. Ao caracterizar varias estruturas moleculares que xogan un papel crucial no tratamento da enfermidade, AlphaFold 3 está a axudar na identificación e deseño de novas moléculas que poderían converterse en fármacos.

O que distingue a AlphaFold 3 é a súa capacidade de predicir non só estruturas proteicas senón tamén estruturas de ligandos, ácidos nucleicos e modificacións postraducionais. Os ligandos son moléculas que se unen ás proteínas receptoras e inflúen na comunicación celular, mentres que os ácidos nucleicos levan información xenética. Ademais, as modificacións postraducionais son cambios químicos que ocorren despois de que se forma unha proteína.

Este innovador sistema de IA está demostrando ser unha ferramenta valiosa para o descubrimento de fármacos. Tradicionalmente, os investigadores farmacéuticos confían en métodos de acoplamento para comprender a interacción entre proteínas e ligandos. Estes métodos requiren introducir unha estrutura de proteína de referencia e unha posición de unión suxerida para o ligando. Non obstante, AlphaFold 3 elimina a necesidade dunha estrutura de referencia ou posición suxerida. Pode predicir as estruturas de proteínas que non foron caracterizadas previamente e simular como as proteínas e os ácidos nucleicos interactúan con outras moléculas. Este nivel de modelado é actualmente imposible cos métodos de acoplamento existentes.

DeepMind recoñece que AlphaFold 3 aínda ten áreas para mellorar. Nun libro branco que describe as súas fortalezas e limitacións, os investigadores sinalaron que o sistema non predice as estruturas das moléculas de ARN, que levan instrucións para a síntese de proteínas no corpo. Non obstante, os esforzos continuos de DeepMind e Isomorphic Labs teñen como obxectivo abordar esta limitación e mellorar aínda máis as capacidades do sistema.

O desenvolvemento e o progreso de AlphaFold 3 destacan o inmenso potencial da IA ​​para avanzar na comprensión científica da complexa maquinaria molecular dentro do corpo humano. Mentres DeepMind continúa o seu traballo, os investigadores prevén logros aínda maiores na predición da estrutura das proteínas e no descubrimento de fármacos.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Que é AlphaFold 3?

AlphaFold 3 é un sistema de intelixencia artificial desenvolvido por DeepMind que pode predecir con precisión as estruturas de proteínas, ligandos, ácidos nucleicos e modificacións postraducionais.

2. Como é beneficioso AlphaFold 3 no descubrimento de fármacos?

As predicións de AlphaFold 3 axudan á identificación e deseño de novas moléculas que poderían converterse en fármacos.

3. Que son os métodos de acoplamento?

Os métodos de acoplamento son simulacións por ordenador utilizadas polos investigadores farmacéuticos para comprender a interacción entre proteínas e ligandos.

4. En que se diferencia AlphaFold 3 dos métodos tradicionais de acoplamento?

A diferenza dos métodos de acoplamento, AlphaFold 3 non require unha estrutura de proteína de referencia nin unha posición de unión suxerida. Pode predecir proteínas previamente non caracterizadas e simular interaccións con outras moléculas.

5. Cales son as limitacións de AlphaFold 3?

Aínda que AlphaFold 3 destaca na predicción das estruturas de proteínas e ligandos, non predice as estruturas das moléculas de ARN.