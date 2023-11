Predicir estruturas de proteínas: AlphaFold de DeepMind revoluciona o descubrimento de medicamentos

Despois do lanzamento innovador de AlphaFold, un sistema de intelixencia artificial desenvolvido por DeepMind, en 2016, a última versión, AlphaFold 2, estreouse en 2020. Non obstante, a innovación de DeepMind non quedou aí. Hoxe, DeepMind anunciou o lanzamento do sucesor de AlphaFold 2, con capacidades novas e melloradas que teñen o potencial de revolucionar o descubrimento de fármacos.

A última versión de AlphaFold ten a capacidade de xerar predicións para case todas as moléculas do Banco de datos de proteínas, a maior base de datos de moléculas biolóxicas de acceso aberto do mundo. Isomorphic Labs, unha spin-off de DeepMind centrada no descubrimento de fármacos, xa está a aproveitar este modelo avanzado para axudar no deseño de fármacos terapéuticos. Ao caracterizar varias estruturas moleculares cruciais para o tratamento da enfermidade, o novo modelo AlphaFold ten como obxectivo acelerar o desenvolvemento de fármacos novos e eficaces.

O que distingue o novo AlphaFold é o seu alcance ampliado máis aló da predición de proteínas. DeepMind afirma que este modelo pode predecir con precisión as estruturas dos ligandos, que son moléculas que se unen ás proteínas receptoras e inducen cambios na comunicación celular. Ademais, pode predecir as estruturas dos ácidos nucleicos, que conteñen información xenética vital, e modificacións post-traducionais, que implican cambios químicos que se producen despois da creación das proteínas.

Predicir estruturas proteína-ligando é vital no descubrimento de fármacos, xa que permite aos científicos identificar e deseñar moléculas potencialmente poderosas con propiedades terapéuticas. Tradicionalmente, os investigadores farmacéuticos confían en métodos de acoplamento, que implican simular como interactúan proteínas e ligandos. Estes métodos requiren estruturas proteicas de referencia e posicións de unión suxeridas para os ligandos. Non obstante, co último AlphaFold, elimínase a necesidade dunha estrutura de proteína de referencia ou dunha posición suxerida. O modelo pode predicir as estruturas de proteínas que non foron amplamente caracterizadas e simular as súas interaccións con outras moléculas. Este nivel de modelado supera as capacidades dos métodos de acoplamento actuais.

DeepMind subliña que o seu último modelo presenta avances significativos na predicción da unión de anticorpos, unha área crítica para o descubrimento de fármacos. O potencial da IA ​​para mellorar a nosa comprensión da intrincada maquinaria molecular dentro do corpo humano está claramente demostrado polo notable rendemento do novo AlphaFold.

A pesar das súas notables capacidades, o último AlphaFold non é perfecto. Nun documento branco detallado, os investigadores de DeepMind e Isomorphic Labs recoñecen que o sistema ten limitacións á hora de predecir as estruturas das moléculas de ARN. As moléculas de ARN xogan un papel vital para levar as instrucións para a síntese de proteínas no corpo. Non obstante, é evidente que tanto DeepMind como Isomorphic Labs están a traballar activamente para abordar esta limitación e perfeccionar aínda máis o seu sistema de IA.

FAQ:

P: Que é AlphaFold?

R: AlphaFold é un sistema de intelixencia artificial desenvolvido por DeepMind que predice con precisión as estruturas proteicas do corpo humano.

P: Como axuda AlphaFold no descubrimento de fármacos?

R: Ao predicir con precisión as estruturas das proteínas e as interaccións con ligandos, AlphaFold axuda a identificar e deseñar novas moléculas para potenciais medicamentos.

P: Que son os ligandos?

R: Os ligandos son moléculas que se unen ás proteínas receptoras e inflúen na comunicación celular.

P: Que son os ácidos nucleicos?

R: Os ácidos nucleicos son moléculas que conteñen información xenética crucial para varios procesos biolóxicos.

P: En que se diferencia AlphaFold dos métodos de acoplamento?

R: AlphaFold pode predecir estruturas de proteínas sen necesidade dunha estrutura de referencia ou posicións de unión suxeridas, superando as capacidades dos métodos de acoplamento actuais.

P: Cal é a limitación actual de AlphaFold?

R: AlphaFold aínda afronta retos para predicir con precisión as estruturas das moléculas de ARN, que xogan un papel vital na síntese de proteínas.