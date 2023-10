A evidencia máis profunda do branqueamento dos arrecifes de coral descuberta no Océano Índico

Os científicos fixeron un descubrimento innovador no Océano Índico, descubrindo a evidencia máis profunda do branqueamento dos arrecifes de coral xamais rexistrada. Esta evidencia, atopada a profundidades superiores a 90 metros, é significativa xa que revela a gravidade dos danos que se están causando aos arrecifes de coral, esenciais para a saúde do ecosistema oceánico.

Publicado en Nature Communications, un estudo realizado por investigadores da Universidade de Plymouth descubriu que áreas de arrecifes de coral situados a máis de 90 metros por debaixo da superficie do Océano Índico experimentaron un extenso branqueamento, con ata o 80 por cento dos arrecifes afectados en determinadas rexións. . Este dano pódese atribuír a un aumento do 30 por cento da temperatura do mar no Océano Índico.

Os sorprendentes achados contradín a crenza anterior de que os corais máis profundos eran máis resistentes ao quecemento do océano. O doutor Phil Hosegood, o investigador principal do estudo, expresou o seu asombro, afirmando: "É probable que os arrecifes a profundidades similares en todo o mundo estean en risco de cambios climáticos similares".

Os investigadores utilizaron robots submarinos e datos oceanográficos xerados por satélite durante o seu estudo do Océano Índico Central. Durante un cruceiro de investigación en novembro de 2019, observaron os primeiros signos de branqueamento de coral nos arrecifes máis profundos utilizando vehículos submarinos operados a distancia equipados con cámaras. Este branqueamento foi provocado por un afondamento da termoclina, unha capa na que a temperatura cambia rapidamente coa profundidade, o que está ligado a patróns climáticos rexionais similares aos de El Niño, aínda máis intensificados pola crise climática.

Aínda que algunhas partes do arrecife afectado mostraron signos de recuperación entre 2020 e 2022, os científicos subliñan a urxencia de aumentar os esforzos de vixilancia nas profundidades do océano. Os corais mesofóticos, que se esperaba que compensasen o dano aos corais de augas pouco profundas, tamén son vulnerables.

Durante as últimas décadas, o océano Índico tropical experimentou un aumento significativo no quecemento dos océanos, cun aumento medio da temperatura da superficie do mar (SST) de preto de 1 grao centígrado entre 1951 e 2015, segundo os datos do goberno indio. Este quecemento prodúcese a un ritmo de 0.15 graos centígrados por década.

Este descubrimento fai fincapé na necesidade de tomar medidas inmediatas para abordar o cambio climático e protexer os arrecifes de coral en todo o mundo. Débense aumentar os esforzos de vixilancia para comprender o alcance dos danos e desenvolver estratexias de conservación eficaces para estes ecosistemas vulnerables.

