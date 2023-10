A evidencia máis profunda coñecida do branqueamento dos arrecifes de coral descuberta no Océano Índico

Un novo estudo realizado por científicos da Universidade de Plymouth revelou a evidencia máis profunda coñecida de branqueamento de coral nun arrecife de coral que está a case 300 pés baixo a superficie no Océano Índico. O branqueamento dos corais prodúcese cando factores estresantes como os cambios de temperatura, nutrientes ou luz fan que os corais expulsen as algas zooxantelas que viven no seu tecido, facendo que se volvan brancas. A causa máis común do branqueamento dos corais é o quecemento das temperaturas dos océanos debido ao cambio climático.

Anteriormente pensábase que os ecosistemas de corais mesofóticos, que residen en augas máis profundas e frías, ofrecían un refuxio aos arrecifes de augas pouco profundas. Non obstante, o estudo atopou unha conectividade limitada entre estes ecosistemas e os corais pouco profundos, o que destaca a necesidade de comprender a súa susceptibilidade ao quecemento dos océanos. O evento de branqueamento no Océano Índico Central foi atribuído ao dipolo do Océano Índico, que provocou un aumento do 30% das temperaturas do océano e danou o 80% dos arrecifes de coral en profundidades que se cre que son resistentes ao quecemento.

O doutor Philip Hosegood, coautor do estudo, expresou a súa sorpresa polos descubrimentos, afirmando que se pensaba que os corais máis profundos eran resistentes ao quecemento do océano debido ás augas máis frías que habitan. Non obstante, este estudo demostra que os arrecifes máis profundos tamén están en perigo polo cambio climático.

O estudo, titulado "Blanqueamento de coral mesofótico asociado a cambios na profundidade da termoclina", foi publicado na revista Nature Communications. Investigadores da Universidade de Plymouth levan máis dunha década realizando estudos no Océano Índico Central. Durante os seus cruceiros de investigación, usan unha combinación de datos xerados por satélite, monitorización in situ e robots submarinos para recoller información sobre a oceanografía e a biodiversidade da rexión.

Os investigadores descubriron evidencias de danos corais durante un cruceiro de investigación en novembro de 2019. Os vehículos submarinos operados a distancia con cámaras de vixilancia capturaron imaxes de corais branqueados, mentres que os arrecifes de augas pouco profundas non mostraban sinais de branqueamento. Unha análise máis detallada dos datos recollidos durante o cruceiro, así como a información satelital sobre as temperaturas do océano, revelou que o branqueamento foi causado por un afondamento da termoclina, que se debe ao cambio climático que amplifica os ciclos naturais de variabilidade.

O estudo destaca a vulnerabilidade dos ecosistemas de corais mesofóticos ao estrés térmico e subliña a importancia de controlar o fondo do mar profundo do océano. A recuperación de grandes porcións do arrecife desde o evento de branqueamento mostra que os corais mesofóticos teñen o potencial de recuperarse, pero tamén suscita preocupacións sobre o impacto dos futuros eventos de branqueamento na mortalidade do coral e na perda de biodiversidade.

Os investigadores concluíron que é crucial ampliar a nosa comprensión dos impactos do cambio climático nos corais de augas profundas, xa que estes ecosistemas seguen sendo moi pouco estudados. A influencia combinada de El Niño e o Dipolo do Océano Índico está a agravar os impactos que se senten na rexión, facendo fincapé na necesidade de realizar máis investigacións e esforzos de conservación para protexer estes hábitats críticos.

Fontes:

– Universidade de Plymouth: (sen URL proporcionada)

– EcoWatch: (sen URL proporcionada)