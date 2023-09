Proxecto 8: Unha técnica pioneira para medir a masa de neutrinos

Os investigadores do Proxecto 8 desenvolveron unha técnica innovadora chamada espectroscopia de emisión de radiación de ciclotrón (CRES) para medir a masa do esquivo neutrino. O neutrino humilde, unha partícula subatómica que atravesa a materia facilmente, xoga un papel importante na nosa comprensión do universo. Para comprender plenamente a formación do universo, os científicos necesitan coñecer a masa do neutrino, pero medilo resultou ser un reto.

O proxecto 8 pretende ser o primeiro en medir a masa do neutrino utilizando o seu enfoque innovador. En lugar de tratar de detectar directamente o neutrino, que é difícil debido á súa interacción coa maioría dos detectores, o equipo céntrase na desintegración beta, un proceso natural que emite enerxía cando unha rara forma radioactiva de hidróxeno se desintegra nun ión helio, un electrón e un neutrino.

Medindo a enerxía liberada durante a desintegración beta e coñecendo a masa total do isótopo de hidróxeno implicado, os investigadores poden calcular a enerxía que falta, que corresponde á masa e ao movemento do neutrino. Cos avances na tecnoloxía e a ampliación, o Proxecto 8 cre que ten unha posibilidade realista de determinar con precisión a masa do neutrino.

Os investigadores do Proxecto 8 consideraron coidadosamente os pros e os contras do seu enfoque e confían no seu éxito potencial. Levan anos desenvolvendo métodos para distinguir os sinais electrónicos do ruído electrónico de fondo, un paso crucial para medir con precisión o efecto do neutrino no movemento dos electróns.

A técnica utilizada polo Proxecto 8, CRES, captura a radiación de microondas emitida polos electróns recentemente nados mentres se moven en espiral nun campo magnético durante a desintegración beta. Ao analizar a enerxía que falta neste proceso, os investigadores poden determinar os límites superiores da masa do neutrino.

Este método innovador nunca se utilizou antes para medir as desintegracións do tritio beta e poñer restricións á masa de neutrinos. Talia Weiss e Christine Claessens, integrantes do equipo do Proxecto 8, realizaron as análises finais que estableceron estes límites.

O enfoque pioneiro do Proxecto 8 ten o potencial de desbloquear unha comprensión máis profunda da evolución temperá do universo, xa que os neutrinos xogaron un papel crucial durante este período. Os avances e a ampliación desta técnica poderían levar a un avance revolucionario na determinación da masa do esquivo neutrino.

