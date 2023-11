Novas perspectivas sobre o avance da cría de cereixa doce

A cría de cereixa doce fixo un progreso significativo nos últimos anos mediante a utilización de marcadores moleculares e a secuenciación do xenoma para mellorar os trazos clave mediante a selección asistida por marcadores (MAS). Non obstante, os métodos de reprodución tradicionais enfrontáronse a desafíos debido á baixa eficiencia e aos altos custos. Para superar estes obstáculos, os investigadores recorreron aos estudos de asociación de todo o xenoma (GWAS) de alta resolución para acelerar a creación de variedades de cereixa doce novas e melloradas.

Nunha publicación recente titulada "Estudo de asociación en todo o xenoma de alta resolución dunha gran colección checa de cereixa doce (Prunus avium L.) sobre a madurez das froitas e os trazos de calidade", os investigadores empregaron a secuenciación de extremos pareados na plataforma Illumina NovaSeq 6000. Este enfoque deu como resultado unha secuencia masiva de 4.15 Tb, que proporciona unha ampla cobertura do xenoma e permite identificar máis de 1.7 millóns de polimorfismos de nucleótido único (SNP) de alta calidade en todas as accesións de cereixa.

Unha análise en profundidade mediante a análise de compoñentes principais (PCA) e o criterio de información bayesiano (BIC) revelou unha poboación homoxénea sen subgrupos xenéticos distintos. Non obstante, observouse unha variabilidade significativa en varios trazos, especialmente dentro das adhesións da Colección de Recursos Xenéticos (CGR). As diferenzas nos trazos de cor foron notables entre as poboacións, e as accesións CGR mostraban un espectro de cores máis amplo, mentres que os trazos de tamaño, como o peso do froito, eran maiores nas accesións de materiais de reprodución (BM).

O GWAS utilizando o modelo FarmCPU identificou 59 SNP asociados con once trazos, incluíndo o momento da colleita, a cor da froita e a cor da carne. Un descubrimento crucial foi a identificación dunha deleción na rexión MYB10, que xoga un papel na determinación da cor das froitas. Ademais, atopáronse asociacións entre os marcadores SNP e a firmeza, o tamaño e o peso da froita, que proporcionan información sobre a base xenética destes trazos importantes.

Ademais, identificáronse bloques de haplotipos que conteñen SNP significativos, que axudan ao mapeo de xenes candidatos asociados a trazos específicos. Dos 141 xenes candidatos identificados, 104 tiñan funcións coñecidas, que arroxan luz sobre os seus papeis potenciais na determinación dos fenotipos da cereixa.

Estes achados contribúen a elaborar un mapa xenético detallado da cereixa doce e sentan unha base sólida para futuros esforzos de reprodución. Ao comprender os determinantes xenéticos dos trazos fenotípicos clave, os investigadores poden acelerar o desenvolvemento de novas variedades de cereixa doce con características melloradas.

FAQs

P: Que é a selección asistida por marcadores (MAS) na cría de cereixa doce?

R: A selección asistida por marcadores (MAS) é unha técnica de reprodución que implica o uso de marcadores moleculares para identificar trazos específicos de interese nas plantas de cereixa doce. Ao seleccionar individuos cos marcadores desexados, os criadores poden mellorar as posibilidades de producir descendencia con eses trazos desexados.

P: Como axuda o estudo de asociación de todo o xenoma (GWAS) de alta resolución na creación de cereixas?

R: O estudo de asociación de todo o xenoma (GWAS) de alta resolución permite aos investigadores identificar asociacións entre marcadores xenéticos específicos, coñecidos como polimorfismos de nucleótido único (SNP) e trazos clave na cereixa doce. Ao identificar estas asociacións, os criadores poden criar selectivamente individuos cos trazos desexados, o que leva ao desenvolvemento de variedades melloradas.

P: Que son os bloques de haplotipos na cría de cereixa doce?

R: Os bloques de haplotipos son seccións do xenoma onde un grupo de SNPs se herdan xuntos dentro dunha poboación. Na cría de cereixa doce, os bloques de haplotipo poden axudar a identificar rexións do xenoma que conteñen xenes candidatos asociados a trazos específicos. Ao estudar estes bloques, os criadores poden obter información sobre a base xenética dos trazos desexables e facilitar os esforzos de reprodución dirixidos.

P: Como poden os resultados deste estudo beneficiar a creación de cereixas?

R: Os resultados deste estudo proporcionan información valiosa sobre os determinantes xenéticos dos trazos clave da cereixa doce. Ao comprender a base xenética de trazos como a madurez, a calidade, a cor, a firmeza e o tamaño da froita, os criadores poden tomar decisións máis informadas ao seleccionar os pais para o cruzamento. Este coñecemento pode, en última instancia, acelerar o desenvolvemento de novas variedades de cereixa doce melloradas con características melloradas que satisfagan as demandas do mercado e as preferencias dos consumidores.