A intrincada danza entre os sistemas nervioso e inmunitario: perspectivas do eixe neuro-inmune

A pesar de ser entidades distintas, os sistemas nervioso e inmunitario teñen unha intrincada relación de interdependencia. Este intrincado baile entre os dous sistemas, coñecido como o eixe neuro-inmune, xoga un papel crucial na orquestación de varios procesos fisiolóxicos no cerebro, a pel e o tracto gastrointestinal. A comunicación entre as células destes sistemas fascinou a científicos como Isaac Chiu, un inmunobiólogo da Facultade de Medicina de Harvard.

A investigación de Chiu centrouse en descubrir as complexas interaccións entre as células T, a microglia e as bacterias no contexto da neurodexeneración, infeccións bacterianas da pel e infeccións microbianas como a meninxite, o carbunco e a colite. Os seus descubrimentos arroxaron luz sobre novos mecanismos de dor e inflamación, revelando o papel das neuronas, as células inmunitarias e os microbios nestes procesos.

A dor, unha capacidade fundamental do corpo para percibir o perigo, está intimamente asociada co sistema inmunitario. As neuronas nociceptoras, que son as encargadas de mediar a dor, interactúan coas células inmunes a través da diafonía bidireccional. As células inmunes producen substancias que poden afectar directamente os nervios, facéndoos máis sensibles á dor. Á súa vez, os nociceptores almacenan neuropéptidos que as células inmunes poden detectar, influíndo no seu comportamento.

O equipo de investigación de Chiu centrouse en neuropéptidos como o péptido relacionado co xene da calcitonina (CGRP) e a súa interacción con células inmunes, especialmente macrófagos, neutrófilos, monocitos, células T e células B. O equipo descubriu que as interaccións entre estes neuropéptidos e os receptores das células inmunitarias poden afectar á produción de citocinas, á polarización dos macrófagos, ao recrutamento de neutrófilos e ás respostas das células T. Estes neuropéptidos desempeñan un poderoso papel regulador na inmunidade.

No contexto das infeccións microbianas, o equipo de Chiu descubriu unha visión fascinante de como as fibras da dor poden ser secuestradas polas bacterias. Por exemplo, na meninxite causada por Streptococcus pneumoniae e Streptococcus agalactiae, estes patóxenos activan as neuronas nociceptoras a través dunha toxina formadora de poros chamada pneumolisina. Esta activación dá lugar á produción de CGRP, que á súa vez suprime a produción de citocinas protectoras polos macrófagos, o que permite que as bacterias sobrevivan e invadan o cerebro con máis facilidade.

A través da súa investigación, Chiu e o seu equipo puideron manipular o eixe neuro-inmune en modelos animais para mellorar a capacidade do sistema inmunitario para loitar contra infeccións bacterianas como a meninxite. Ao apuntar a interaccións moleculares específicas e utilizar enfoques in vivo e in vitro, conseguiron coñecementos sobre a complexa interacción entre neuronas, células inmunitarias e microbios.

Esta investigación ten implicacións significativas para as estratexias terapéuticas. Ao orientar as vías da dor, como o bloqueo do CGRP, pode ser posible mellorar as respostas inmunitarias contra as infeccións. A comprensión do eixe neuro-inmune abre un novo reino de posibilidades para tratar diversas enfermidades e infeccións.

