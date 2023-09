O misterio da abundancia de especies revelado: novas perspectivas das observacións da biodiversidade

Un estudo recente realizado por un equipo internacional de investigadores arroxou luz sobre os patróns de abundancia de especies en todo o mundo. Durante máis dun século, os científicos tentaron comprender por que algunhas especies son comúns mentres que outras son raras. Este estudo, publicado na revista Nature Ecology and Evolution, utilizou datos do Global Biodiversity Information Facility (GBIF) e analizou máis de mil millóns de observacións de especies entre 1 e 1900.

Os investigadores descubriron que os patróns de abundancia de especies variaban entre os diferentes grupos de especies. Para grupos ben monitorizados como as aves, xurdiu un patrón consistente onde se atopou que a maioría das especies eran raras pero non extremadamente, e só algunhas especies eran moi comúns. Este patrón, coñecido como distribución global da abundancia de especies (gSAD), foi proposto por primeira vez por FW Preston en 1948.

Non obstante, para outros grupos de especies, como os insectos, o veo da abundancia de especies permaneceu parcialmente sen levantar debido á falta de datos. O estudo destacou a importancia do seguimento da biodiversidade para detectar abundancias de especies e comprender como cambian co paso do tempo.

O uso da base de datos GBIF, que recompila datos de científicos profesionais e cidadáns de todo o mundo, demostrou ser un recurso valioso para esta investigación. Permitiu aos investigadores comparar as observacións de especies desde 1900 ata a actualidade e observar os patróns cambiantes da abundancia das especies a medida que se dispoñían de máis datos.

Aínda que o estudo proporcionou información valiosa sobre os patróns de abundancia de especies, tamén subliñou que se necesitan máis datos para comprender completamente o gSAD para todos os grupos de especies. Por exemplo, aínda que case todas as especies de aves foron identificadas, outros grupos como insectos e cefalópodos aínda requiren máis observacións.

En xeral, este estudo destaca a importancia da investigación e seguimento da biodiversidade, así como o papel das plataformas de intercambio de datos como GBIF para avanzar na comprensión dos patróns de abundancia de especies a escala global.

Fontes:

– Revista Nature Ecology and Evolution