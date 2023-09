Un equipo de científicos logra un gran avance na comprensión da materia escura con Dark Photon

By

Científicos da Universidade de Adelaida, xunto cun equipo internacional de investigadores, lograron avances significativos para desvelar os misterios da materia escura, que representa a friolera do 84% do contido de materia do universo. O seu foco estivo nunha partícula teórica chamada "fotón escuro", que pode axudar a salvar a brecha entre a materia escura e a materia regular.

A materia escura, a substancia esquiva que permanece en gran parte descoñecida, estableceuse firmemente mediante interaccións gravitatorias. Non obstante, a súa natureza exacta segue esquivando aos físicos de todo o mundo. A hipótese do fotón escuro, que postula a existencia dunha partícula masiva que actúa como un portal entre o sector escuro e a materia regular, gañou forza na comprensión deste enigma.

O profesor Anthony Thomas, profesor máis vello de Física da Universidade de Adelaida, explica: "O noso traballo mostra que a hipótese do fotón escuro é preferida á hipótese do modelo estándar cun significado de 6.5 sigma, o que constitúe unha evidencia para o descubrimento de partículas". Este descubrimento achéganos un paso máis á comprensión da natureza da materia escura.

A materia escura é moito máis abundante que a materia regular, con cinco veces a cantidade presente no universo. Os físicos consideran descubrir máis sobre a materia escura como un dos maiores desafíos no seu campo. O fotón escuro, unha hipotética partícula asociada ao sector oculto, ten o potencial de servir como portador de forza para a materia escura.

Para obter información sobre a materia escura, o equipo de científicos analizou os efectos que un fotón escuro podería ter nos resultados experimentais do proceso de dispersión inelástica profunda. Este proceso consiste en estudar as colisións de partículas que foron aceleradas a enerxías extremadamente altas. Ao examinar os subprodutos destas colisións, os investigadores poden obter información valiosa sobre a estrutura do mundo subatómico.

O equipo utilizou o marco de análise global da función de distribución de parton de Jefferson Lab Momentum Angular (JAM), modificándoo para ter en conta a posibilidade dun fotón escuro. Os seus descubrimentos revelaron que a hipótese do fotón escuro é preferida á hipótese do modelo estándar, proporcionando evidencias da existencia desta partícula.

Esta investigación innovadora abre novas posibilidades para explorar a complexa natureza da materia escura. Comprender a materia escura non só é crucial para desvelar os misterios do universo senón tamén para avanzar no noso coñecemento da física fundamental.

Fonte: Journal of High Energy Physics