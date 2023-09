Fotón escuro identificado como candidato potencial para a materia escura

Unha análise recente realizada por investigadores do Centro de Excelencia ARC para a Física de Partículas da Materia Escura e da Universidade de Adelaida suxire que os fotóns escuros poden ser o eslabón que falta para comprender a natureza da materia escura. Os fotóns escuros son partículas hipotéticas que poderían servir de ponte entre o sector escuro das partículas e a materia regular.

A materia escura é unha substancia misteriosa que ten un efecto gravitatorio sobre a materia normal, o que fai que as galaxias xiren máis rápido do esperado e que a luz se dobre arredor de obxectos masivos. Aínda que hai varios candidatos para a materia escura, o modelo estándar de física de partículas non foi capaz de proporcionar unha explicación completa.

O físico Nicholas Hunt-Smith e o seu equipo examinaron os datos de experimentos de colisionadores de partículas e descubriron que a presenza de fotóns escuros coincidía mellor cos resultados observados en comparación co modelo estándar. Cun nivel de confianza de 6.5 sigma, as probabilidades de que os fotóns escuros non expliquen as observacións estímase en preto de un entre mil millóns.

Os investigadores centráronse no proceso de dispersión inelástica profunda, que é unha forma en que as partículas se dispersan despois dunha colisión de alta enerxía. Tamén tiveron en conta a anomalía magnética do muón, que mide a desviación do comportamento do muón nun campo magnético forte a partir das predicións do modelo estándar.

Ao introducir a posibilidade de fotóns escuros, a preferencia por eles como candidatos aumentou e a anomalía magnética dos muóns reduciuse significativamente. Estes achados apoian a hipótese de que os fotóns escuros poderían ser probas para o descubrimento de partículas.

Aínda que se necesitan máis investigacións e confirmacións, o equipo espera que os seus descubrimentos animen a outros investigadores a explorar a existencia de fotóns escuros e as súas implicacións para comprender a materia escura.

Fonte: Journal of High Energy Physics.