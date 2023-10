Unha nova análise suxire que a misteriosa materia escura pode interactuar coa materia normal a través de fotóns escuros

Unha análise recente realizada por un equipo internacional de físicos ofrece unha posible explicación para certos datos de experimentos de dispersión de alta enerxía. Os investigadores propoñen que os fotóns escuros, hipotéticas partículas asociadas á materia escura, poderían ser responsables destas observacións. A materia escura, que representa aproximadamente o 85% da masa do universo, recibe o seu nome porque non interactúa coa radiación electromagnética.

Os fotóns escuros son unha parte do sector escuro, unha parte hipotética do universo onde reside a materia escura. Estas partículas poden acoplarse débilmente coa materia ordinaria mediante a mestura dun bosón gauge, coñecido como fotón escuro. Este acoplamento podería proporcionar información sobre a natureza da materia escura e as súas interaccións co resto do universo.

A análise foi dirixida por Nicholas Hunt-Smith e os seus colegas da Universidade de Adelaida, Australia, e publicada no Journal of High Energy Physics. No seu estudo, os investigadores realizaron unha análise cromodinámica cuántica global de datos de dispersión de alta enerxía dentro do marco de Jefferson Lab Angular Momentum.

Os resultados indican que se prefire un modelo que incorpore un fotón escuro fronte á hipótese do modelo estándar competidor. A importancia desta preferencia mídese en 6.5 desviacións estándar. A análise centrouse en experimentos de dispersión inelástica profunda, que implican unha sonda de alta enerxía que interactúa cun protón, o que resulta na determinación da distribución do momento dos quarks dentro do protón.

Aínda que o estudo foi considerado "provocador" polo físico teórico Tim Hobbs do Argonne National Laboratory, destaca a necesidade de máis investigacións e unha mellor cuantificación da incerteza. Outros experimentos, como os experimentos de electróns-positrones, tamén poderían proporcionar información valiosa sobre a existencia de fotóns escuros.

Esta análise abre novas oportunidades para estudar a materia escura e arroxar luz sobre a súa misteriosa natureza. Ao investigar máis as propiedades e as interaccións dos fotóns escuros, os científicos esperan comprender mellor o papel da materia escura no universo.

