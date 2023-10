Novos descubrimentos na investigación da materia escura: transmisións desde o subsolo

Científicos do Centro de Excelencia ARC para a Física de Partículas da Materia Escura (CDM) fixeron un descubrimento innovador na súa procura por desvelar os misterios da materia escura. Nun fito significativo para o proxecto, recibiron as primeiras transmisións dun detector de muóns situado a 1 km baixo terra no Stawell Underground Physics Laboratory (SUPL).

O detector de muóns xoga un papel crucial no rexistro da cantidade de radiación cósmica que chega ao laboratorio situado nas minas de ouro de Stawell. Estes muóns son versións máis pesadas dos electróns e créanse cando os raios cósmicos chocan cos átomos da atmosfera terrestre. Mediante o seguimento destas colisións, o detector de muóns proporciona datos valiosos sobre os niveis de radiación cósmica.

Nos primeiros días de funcionamento, o detector de muóns rexistrou un número sorprendentemente baixo de deteccións, cunha media de cinco por día. Isto está en marcado contraste cos 1.8 millóns de interaccións esperadas que se producirían sobre o chan. A redución significativa da radiación cósmica demostra a eficacia de construír o laboratorio no subsolo, garantindo un ambiente prístino para detectar partículas de materia escura.

Os datos recollidos do detector de muóns seguirán sendo supervisados ​​polos investigadores do CDM para garantir que os niveis de radiación cósmica sigan sendo baixos. Isto finalmente allanará o camiño para o transporte exitoso do buque experimental SABRE South ata o SUPL en 2024. O experimento SABRE South, que reflicte un experimento similar no hemisferio norte, ten como obxectivo investigar se as lecturas realizadas polos investigadores italianos son o resultado de flutuacións estacionais ou evidencias de materia escura.

Este fito emocionante marca un importante paso adiante na investigación da materia escura. A comunidade científica internacional está observando de preto o progreso do proxecto, xa que os descubrimentos realizados en SUPL teñen o potencial de remodelar a nosa comprensión do universo. O establecemento de SUPL como unha instalación única que reúne intereses comunitarios e obxectivos de investigación senta o escenario para unha innovación científica innovadora no futuro.

FAQ:

P: Que é un detector de muóns?

R: Un detector de muóns é un dispositivo que se usa para medir a cantidade de radiación cósmica detectando muóns, que son versións máis pesadas dos electróns producidos pola colisión dos raios cósmicos cos átomos da atmosfera terrestre.

P: Que é a materia escura?

R: A materia escura é unha substancia misteriosa que se cre que constitúe unha parte importante da masa do universo. Non interactúa coa luz nin con outras formas de radiación electromagnética, polo que é difícil de detectar directamente.

P: Por que é importante reducir a radiación cósmica no laboratorio?

R: A redución da radiación cósmica é crucial para a investigación da materia escura porque axuda a crear un ambiente prístino para detectar partículas de materia escura. Os altos niveis de radiación cósmica poden interferir coas medicións precisas e ocultar os sinais das interaccións da materia escura.