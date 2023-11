Presentamos Sniffles: unha solución revolucionaria para as enfermidades das vías respiratorias superiores

Segundo a investigación realizada por Intrivo™, unha empresa de saúde dixital e empresa matriz de On/Go, hai máis de mil millóns de casos de arrefriados reportados cada ano nos Estados Unidos. Sorprendentemente, só o 10% dos pacientes busca tratamento, o que leva a un ciclo interminable de catarro e gripe que supoñen unha pesada carga para as familias, os médicos, os empresarios e o goberno. Para abordar esta preocupación, On/Go™, unha plataforma líder en tecnoloxía sanitaria, lanzou Sniffles™, un innovador kit de medicamentos para o coidado doméstico directo ao consumidor (D2C) deseñado para aliviar os síntomas asociados con arrefriados, gripe e outras afeccións respiratorias superiores. . Sniffles non só ofrece un alivio económico, senón que tamén pretende minimizar a propagación de enfermidades e virus.

Sniffles é unha opción de comercio electrónico e telesaúde que ofrece aos usuarios unha solución integral para durmir mellor, reducir a febre, aliviar a conxestión, aliviar a coceira na garganta, curar os beizos secos e agrietados, relaxarse ​​e reforzar o sistema inmunitario. Con este innovador kit de medicamentos para coidados no fogar, On/Go amplía o seu compromiso de mitigar as enfermidades das vías respiratorias superiores, proporcionando un remedio accesible para os máis de mil millóns de resfriados que se denuncian nos Estados Unidos cada ano.

O kit Sniffles inclúe embalaxes e materiais coidadosamente seleccionados, aloxados nunha cómoda funda con cremalleira. Estes inclúen caixas de cartón para a proba de COVID, caixa de varios síntomas e pastillas, unha bolsa de aluminio para sobres de té, un tubo de HDPE para as pestanas de inmunidade, unha bolsa de tecido de LDPE e recipientes de polipropileno para o inhalador nasal e o bálsamo labial. Para garantir os máis altos estándares de calidade, On/Go colabora con socios de confianza na produción destes compoñentes.

Para mellorar a experiencia do usuario, On/Go realizou unha ampla investigación e probas para deseñar envases que combinan a inspiración dos botiquíns de primeiros auxilios coa marca dos envases de proba de COVID-19 de Intrivo. O resultado é un paquete visualmente atractivo e reutilizable que reflicte o optimismo, a esperanza e a alegría da marca. Ademais, On/Go deseñou un tipo de letra personalizado que incorpora unha "L" única en forma de nariz no nome da marca, reforzando o propósito do kit de aliviar as enfermidades das vías respiratorias superiores.

Sniffles está deseñado tendo en conta a adhesión do paciente e a facilidade de uso. O kit inclúe un código QR intelixente de enlace profundo que dirixe aos usuarios a unha aplicación dedicada, que ofrece unha experiencia de telesaúde con desconto para fomentar a participación continuada. Con Sniffles, os pacientes acceden a atención médica experta 24 horas ao día, 7 días ao día, a través de servizos de telesaúde integrados, que están convenientemente vinculados con CVS MinuteClinic para obter asistencia presencial. Ao simplificar o proceso de probas e medicamentos e proporcionar un acceso sinxelo á orientación profesional, Sniffles permite ás persoas a tomar o control da súa saúde desde a comodidade das súas propias casas.

Para garantir unha dispoñibilidade xeneralizada, Sniffles pódese mercar a través de varios venda polo miúdo de entrega rápida como DoorDash, Amazon e Walmart.com. Alternativamente, os clientes poden adquirilo directamente a través da aplicación On/Go ou do sitio web de Sniffles. Sniffles representa un paso adiante significativo na loita contra as enfermidades respiratorias superiores, ofrecendo un alivio rápido, eficiente e rendible para as persoas que buscan unha solución integral aos seus síntomas.

FAQ

1. Como axuda Sniffles a aliviar os síntomas das afeccións respiratorias superiores?

Sniffles é un kit de medicamentos para coidados no fogar que ofrece unha variedade de medicamentos esenciais, dispositivos de primeira liña e acceso a telesaúde 24 horas ao día, 7 días de hoxe. Ofrece alivio de síntomas como conxestión, febre, dor de garganta, beizos secos e moito máis.

2. Podo recibir un diagnóstico a través de Sniffles?

Si, Sniffles ofrece unha solución completa que permite aos usuarios completar un diagnóstico dentro da aplicación On/Go. Esta avaliación é despois revisada polo equipo médico de On/Go, que pode prescribir medicamentos antivirais se é necesario.

3. Onde podo mercar Sniffles?

Sniffles está dispoñible a través de venda polo miúdo de entrega rápida como DoorDash, Amazon e Walmart.com. Tamén se pode mercar directamente a través da aplicación On/Go ou do sitio web de Sniffles.

4. Como funciona o acceso de telesaúde con Sniffles?

Sniffles ofrece un fácil acceso aos servizos de telesaúde 24 horas ao día, 7 días ao día, para obter atención médica especializada. Estes servizos están integrados con CVS MinuteClinic, o que permite aos usuarios consultar cos profesionais sanitarios de forma virtual ou persoal para obter apoio adicional.