Un novo estudo suxire que Marte tivo ríos habitables

Investigadores da Universidade de Penn State realizaron unha nova análise dos datos do rover Curiosity da NASA, revelando que moitos dos cráteres de Marte puideron ser noutrora ríos habitables. O estudo, dirixido por Benjamin Cardenas, profesor asistente de xeociencias en Penn State, utilizou modelos numéricos para simular a erosión en Marte durante longos períodos de tempo. Descubriron que as formacións comúns de cráteres, coñecidas como formas de terra de banco e nariz, eran probablemente restos dos antigos leitos dos ríos.

Este achado desafía estudos anteriores que identificaran as dorsais fluviais como posibles indicadores de antigos depósitos fluviais en Marte. A análise do equipo suxire que podería haber depósitos fluviais sen descubrir noutras zonas do planeta. Cárdenas e o seu equipo cren que unha sección máis grande do rexistro sedimentario marciano podería ter sido construída polos ríos durante un período habitable da historia de Marte.

Para crear o seu modelo informático, os investigadores utilizaron escaneos da estratigrafía terrestre de 25 anos de idade, recollidos por compañías petroleiras de debaixo do fondo mariño do Golfo de México. Estas exploracións proporcionaron unha comparación ideal coas características xeolóxicas de Marte. Cando o equipo realizou a simulación, observaron paisaxes marcianas erosionadas que formaban bancos topográficos e narices, semellantes ás formas do terreo observadas polo rover Curiosity dentro do cráter Gale.

As implicacións deste estudo son significativas, xa que suxire que Marte puido ter moitos máis ríos dos que se cría. Isto pinta unha visión máis optimista da vida antiga en Marte, o que indica que o planeta podería ter as condicións adecuadas para que existise a vida.

Necesítanse máis investigacións para explorar a extensión dos posibles depósitos fluviais de Marte e para obter unha comprensión máis profunda da historia xeolóxica do planeta. Os resultados deste estudo abren novas posibilidades para futuras misións e investigacións para descubrir evidencias da vida pasada no Planeta Vermello.

