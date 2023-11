Descubrindo misterios: explorando as covas de Utah con conservadores e espeleólogos

Científicos do Museo de Historia Natural de Utah embarcaron recentemente nunha emocionante viaxe ás profundidades escondidas das covas de Utah. Este esforzo de colaboración entre investigadores e membros da comunidade de espeleoloxía de Utah arroxou luz sobre os misterios do pasado non tan afastado. No seu estudo innovador publicado no Journal of Mammalogy, o equipo explora por que as covas serven como arquivos de investigación inestimables e revela os notables achados da súa expedición á cova de Boomerang.

Liderado por Kaedan O'Brien, doutor en antropoloxía. candidato na Universidade de Utah, os investigadores pretenderon obter unha comprensión máis profunda de como o clima afecta aos ecosistemas alpinos. Aínda que os métodos tradicionais de captura proporcionan información sobre as especies de mamíferos actuais, revelan pouco sobre a diversidade de mamíferos do pasado recente. Os ecosistemas alpinos permaneceron en gran parte sen explorar debido ás súas localizacións remotas e á escaseza de restos óseos intactos.

Eric Richards, un espeleólogo local e coautor de estudos, que se achegou ao Museo de Historia Natural de Utah cunha proposta única. Richards estivo descubrindo ósos de animais durante as súas expedicións na cova e viu unha oportunidade para a investigación científica. Co conservador do museo, o doutor Randy Irmis, e o paleoecólogo, o doutor Tyler Faith, a bordo, o equipo emprendeu unha viaxe notable polas paisaxes subterráneas de Utah.

Conseguindo un permiso de investigación do Servizo Forestal dos Estados Unidos, o equipo descendeu á cova de Boomerang na cordilleira do río Bear. Alí recolleron minuciosamente exemplares para a súa análise no museo. O minucioso traballo de identificación de restos esqueléticos óso por óso permitiu aos investigadores comparar os seus descubrimentos con exemplares de vales de museos rexionais.

Os resultados foron abraiantes. A datación por radiocarbono revelou que os fósiles da cova de Boomerang abarcaron os últimos 3,000 anos, cunha concentración significativa do último milenio. As comparacións coas coleccións de mamíferos actuais confirmaron que os fósiles da cova representaban con precisión a diversidade de mamíferos da zona. Ademais, o equipo fixo descubrimentos emocionantes, incluíndo a presenza de especies previamente descoñecidas como a musaraña de Merriam.

Este estudo innovador demostra o enorme valor das coleccións de fósiles das covas para comprender os cambios a longo prazo nas comunidades de mamíferos. Ao asociarse con entusiastas científicos cidadáns, como a comunidade de espeleoloxía, os investigadores poden descubrir os segredos que se agochan nas profundidades do noso planeta e obter novas perspectivas sobre o pasado recente.

FAQs

-¿Como xurdiu a colaboración entre científicos e espeleólogos?

R: A colaboración comezou cando un espeleólogo local chamado Eric Richards achegouse ao Museo de Historia Natural de Utah, ofrecendo ósos de animais que descubrira durante as súas expedicións na cova.

P: Cales foron as principais conclusións do estudo?

R: O estudo revelou o valor de recoller restos óseos das covas como un medio para comprender as comunidades de mamíferos. Proporcionou novos coñecementos sobre a diversidade de mamíferos do pasado, incluída a presenza de especies previamente descoñecidas.

P: Por que son difíciles de estudar os ecosistemas alpinos?

R: Os ecosistemas alpinos son un reto de estudar debido ás súas localizacións remotas e á limitada dispoñibilidade de restos óseos intactos. Os métodos tradicionais de captura céntranse predominantemente nas especies de mamíferos actuais e revelan pouco sobre a diversidade histórica.

P: Que técnicas se utilizaron para analizar os fósiles?

R: Empregouse a datación por radiocarbono para determinar a idade dos fósiles da cova de Boomerang. O equipo comparou estes achados cos rexistros de museos existentes e coas coleccións de mamíferos actuais para validar a precisión dos seus descubrimentos.

P: Como contribúen os achados dos fósiles das covas ao coñecemento científico?

R: Os fósiles das covas serven como arquivos valiosos que proporcionan información sobre os cambios a longo prazo nas comunidades de mamíferos. Estes fósiles ofrecen unha ollada ao pasado e axudan aos investigadores a reconstruír as condicións ecolóxicas e a comprender como evolucionaron os animais ao longo do tempo.