Dar pasos cara a misións espaciais autosuficientes: cultivar alimentos no espazo

A NASA traballa constantemente no desenvolvemento de misións á Lúa e Marte, pero un desafío ao que se enfrontan é como manter os membros da tripulación con comida durante as súas longas estadías no espazo. Actualmente, os astronautas da Estación Espacial Internacional confían en alimentos preenvasados ​​que necesitan reabastecemento regular e poden non proporcionar unha nutrición óptima. Para abordar este problema, os investigadores están a investigar a posibilidade de cultivar alimentos durante as misións.

O primeiro paso desta investigación é identificar as plantas adecuadas para probar. En 2015, a NASA iniciou un proxecto chamado "Growing Beyond Earth" en colaboración co Fairchild Botanical Garden de Miami. Este programa implica centos de clases de ciencias de ensino medio e secundario en todo Estados Unidos que cultivan diferentes sementes nun hábitat que se asemella ás condicións da estación espacial. As sementes que prosperan nestas aulas trasládanse despois a unha cámara do Centro Espacial Kennedy da NASA para realizar máis probas. Se continúan crecendo ben neste ambiente de microgravidade, son enviados á estación espacial para unha posterior avaliación.

Ademais da selección de plantas, a NASA estivo probando instalacións que poderían albergar xardíns de microgravidade. Unha destas instalacións é o Sistema de Produción Vexetal, tamén coñecido como Veggie. É unha cámara sinxela e de baixa potencia capaz de albergar ata seis plantas. As sementes cultívanse en pequenas "almofadas" de tea que os membros da tripulación tenden e regan a man, como coidar un xardín na Terra. Estes xardíns no espazo axudan aos investigadores a comprender como crecen e se adaptan as plantas en condicións de microgravidade, e que medidas hai que tomar para garantir a súa saúde e produtividade.

Ao desenvolver a tecnoloxía e técnicas para cultivar alimentos no espazo, a NASA pretende reducir a dependencia das misións regulares de reabastecemento e proporcionar aos astronautas alimentos frescos e nutritivos durante períodos prolongados de tempo. Esta investigación non só beneficia as futuras misións á Lúa e Marte, senón que tamén ten implicacións para a agricultura sostible aquí na Terra.

Fontes: PHYS