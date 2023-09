Día 13: Un anaco de terra irreal

A viaxe continúa o día 13 da aventura deste senderista na ruta. A noite está iluminada pola brillante lúa, facendo que se sinta como un foco que brilla. Cando chega a mañá, o camiñante está asombrado dos corpos celestes no ceo.

Sentiéndose lento e coas pernas de chumbo, o camiñante tómase o seu tempo, saboreando cada descanso para gozar da contorna impresionante. Chegando ao cumio do primeiro paso, a vista é unha delicia, coa tundra alpina intacta que se estende ao lonxe.

Continuando polo camiño, o camiñante atopa unha pendente pronunciada de astrágalo, saltando de rocha en rocha. Non poden evitar sentir unha sensación de perigo mentres miran cara arriba e ven enormes pedras apiladas precariamente por riba delas. Deixando a un lado o medo, chegan ao cume e son recibidos por montañas máis douradas.

Despois dun longo descenso, o camiñante enche a auga desde Chalk Creek e dáse conta de que hai máis ascenso do esperado. Pedindo un segundo vento, o camiñante atopa enerxía renovada e axiña avanza na seguinte subida. O bosque proporciona sombra, pero as mans, os beizos e as meixelas do camiñante están queimadas polo sol.

Ao chegar a unha mesa exuberante de vexetación e flores silvestres descoñecidas, o camiñante saborea a beleza da natureza. Continuando a viaxe, atópanse no que parece ser un vello ferrocarril, rodeados de árbores asasinadas por escaravellos. Escollendo un lugar seguro para instalar o campamento, o camiñante dorme a sesta pola tarde, só para ser espertado polo ruído dunha árbore que cae.

Impulsado pola adrenalina, o camiñante continúa camiñando ata a noite, alimentado pola emoción inesperada. Finalmente, atopan un lugar preto do encoro do lago Boss para chamalo noite, reflexionando sobre as experiencias inesperadas do día.

Día 14 – The Last Climb

A mañá do día 14 trae un avistamento de dous pares de ollos brillantes nas árbores. Decidindo agardar ao amencer para comezar, o camiñante asume a beleza da contorna e prepárase para a última subida, curta pero empinada.

Chegando ao Continental Divide oficial, o camiñante está asombrado coas vistas impresionantes e recoñece que hai demasiada beleza para comprender plenamente. Agarda unha longa camiñada ata os remontes, que conduce ao Monarch Pass.

O camiñante queda abraiado coa paisaxe desértica das montañas cubertas de area e pregúntase como poden sobrevivir as árbores nun ambiente tan seco. Cansados ​​pola viaxe, agardan facer mañá un día cero.

Ao chegar ao inicio do camiño, o camiñante está aliviado ao atopar unha pequena tenda onde degustan unhas refrescantes galletas e un batido de crema, saboreando os sabores e reflexionando sobre a viaxe ata agora.

