Novas investigacións arroxan luz sobre as proteínas do sistema inmunitario

Un estudo recente realizado polo Bridge Institute do Centro Michelson de Biociencia Converxente da USC, en colaboración con equipos internacionais da India, Australia e Suíza, achegou información sobre a intrincada danza das defensas do noso corpo contra invasores nocivos. A investigación centrouse en certas proteínas do sistema inmunitario que desempeñan un papel fundamental na nosa resposta inmune, especialmente en enfermidades como a COVID-19, a artrite reumatoide, as enfermidades neurodexenerativas e o cancro.

No corazón da nosa resposta inmune está a fervenza do complemento, unha serie de eventos desencadeados cando se detectan ameazas potenciais. Este proceso xera mensaxeiros proteicos coñecidos como C3a e C5a, que activan receptores específicos nas células, iniciando unha fervenza de sinais internos. Non obstante, os mecanismos precisos destes receptores, especialmente C5aR1, permanecen durante moito tempo un misterio.

Usando a técnica avanzada de microscopía crioelectrónica (cryo-EM), os investigadores puideron capturar imaxes detalladas destes receptores en acción. Estas imaxes revelaron as interaccións entre os receptores e as moléculas, así como os cambios de forma e a transmisión de sinais dentro da célula tras a súa activación.

Os resultados deste estudo proporcionan información significativa e completa sobre unha familia de receptores crucial dentro do sistema inmunitario, segundo Cornelius Gati, autor principal do estudo e profesor asistente na Facultade de Letras, Artes e Ciencias da USC Dornsife. A investigación abre vías potenciais para o desenvolvemento de fármacos dirixidos a estes receptores no tratamento de diversas enfermidades.

Esta investigación, publicada na revista Cell, contribúe á nosa comprensión das complexidades do noso sistema inmunitario e senta as bases para futuros estudos co obxectivo de utilizar o poder das defensas naturais do noso corpo.

