Os antepasados ​​dos crocodilianos envelleceron lentamente

Un novo estudo publicado en Current Biology revela que os antigos antepasados ​​dos crocodilos, coñecidos como crocodilomorfos, creceron máis lentamente en comparación con outros grandes réptiles como os dinosauros. Os investigadores examinaron a estrutura interna dos ósos fósiles de crocodilomorfos de 200 millóns de anos atopados en Sudáfrica e descubriron que a súa taxa de crecemento era similar á dos seus descendentes modernos. Isto desafía a crenza existente de que o lento crecemento observado nos crocodilos vivos é o resultado dos seus estilos de vida sedentarios e semiacuáticos.

O estudo tamén examinou os fósiles dun xigantesco antepasado crocodiliano recén descuberto que viviu hai 210 millóns de anos. Estes fósiles atopáronse na aldea de Qhemegha, Sudáfrica. Ao estudar as características destes ósos antigos, como o crecemento anual e o tecido óseo, os investigadores determinaron que a nova especie creceu máis lentamente que outros grandes réptiles da súa época. Tamén descubriron que esta estratexia de crecemento lento persistiu durante toda a evolución dos crocodilomorfos, e as especies máis recentes desaceleran aínda máis o crecemento.

Curiosamente, os investigadores suxiren que a estratexia de crecemento lento xogou un papel importante na supervivencia dos crocodilomorfos durante un evento de extinción masiva ao final do período Triásico. Aínda que se pensa que os dinosauros sobreviviron á extinción crecendo rapidamente, os crocodilomorfos de crecemento máis lento lograron sobrevivir e prosperar despois do evento. Esta marcada diferenza nas estratexias de crecemento finalmente levou á diverxencia de crocodilianos e aves, os seus parentes vivos máis próximos.

Estes achados proporcionan información sobre a historia evolutiva dos crocodilianos e arroxan luz sobre os factores que formaron as súas taxas de crecemento. As investigacións posteriores neste campo contribuirán á nosa comprensión de como as diferentes especies se adaptan e evolucionan ao longo do tempo.

