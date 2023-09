Novos tipos de supercondutores crearon un átomo á vez

By

Investigadores da Universidade de Zúric lograron un avance significativo no campo da supercondutividade ao organizar os átomos un a un. Este avance ten o potencial de revolucionar o desenvolvemento de materiais e avanzar nas tecnoloxías de computación cuántica.

Tradicionalmente, a topoloxía natural dos átomos fixo que fose difícil crear novos efectos físicos. Non obstante, os científicos da Universidade de Zúric deseñaron con éxito supercondutores organizando os átomos individualmente, o que resulta na creación de novos estados da materia.

O futuro da electrónica depende do descubrimento de materiais únicos, e este avance ofrece un potencial prometedor para a innovación. Ao superar as limitacións dos materiais naturais, os investigadores allanaron o camiño para novos estados da materia nas futuras tecnoloxías electrónicas e informáticas.

O descubrimento de novos materiais é fundamental para o desenvolvemento dos futuros ordenadores. Este avance podería ter implicacións significativas para o deseño e a funcionalidade dos ordenadores. Desde a electrónica clásica ata a computación neuromórfica e as computadoras cuánticas, a busca de novos efectos físicos é unha forza impulsora destes avances.

No seu estudo publicado en Nature Physics, os investigadores da Universidade de Zúric, en colaboración con físicos do Instituto Max Planck de Física da Microestrutura de Alemaña, presentaron un novo enfoque da supercondutividade. Crearon os materiais necesarios átomo por átomo.

Os supercondutores son particularmente interesantes debido á súa resistencia eléctrica nula a baixas temperaturas. Utilízanse en moitos ordenadores cuánticos polas súas excepcionais interaccións cos campos magnéticos. Non obstante, só un pequeno número de estados supercondutores foron demostrados de forma concluínte nos materiais. Con este avance, os investigadores puideron crear dous novos tipos de supercondutividade.

Este avance non só confirma as predicións teóricas dos físicos senón que tamén abre posibilidades para explorar novos estados da materia e as súas aplicacións en futuras computadoras cuánticas.

Referencia: "Two-dimensional Shiba lattices as a possible platform for crystalline topological superconductivity" de Martina O. Soldini, Felix Küster, Glenn Wagner, Souvik Das, Amal Aldarawsheh, Ronny Thomale, Samir Lounis, Stuart SP Parkin, Paolo Sessi e Titus Neupert , Física da Natureza, 10 de xullo de 2023.

Fontes:

– Nature Physics: unha revista científica revisada por pares que abarca a física, publicada por Nature Research. Inclúe artigos, cartas, recensións, investigacións destacadas, noticias e opinións, comentarios, reseñas de libros e correspondencia.