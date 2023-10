A misión Dawn da NASA descobre complexos orgánicos en Ceres

By

A misión Dawn da NASA fixo un descubrimento emocionante en Ceres, o obxecto máis grande do cinto de asteroides. Atopáronse moléculas orgánicas complexas neste planeta anano, o que suscita preguntas sobre a súa orixe e o que isto significa para a habitabilidade potencial de Ceres.

A orixe destes complexos orgánicos segue sendo un tema de debate. Algúns cren que puideron ser entregados a Ceres por un cometa ou outro impactador rico en orgánicos, mentres que outros suxiren que se formaron no propio planeta anano en presenza de auga salgada. Independentemente da súa orixe, estas moléculas víronse afectadas polos numerosos impactos que marcaron a superficie de Ceres.

Unha nova investigación presentada na reunión GSA Connects 2023 da Geological Society of America arroxou luz sobre como estes impactos afectaron aos orgánicos de Ceres e o que isto significa para determinar a súa orixe e avaliar a habitabilidade do planeta anano.

A investigación, dirixida polo científico planetario Terik Daly do Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, mostra que os compostos orgánicos están máis estendidos do que se pensaba e parecen ser resistentes aos impactos con condicións similares a Ceres. Isto suxire que a presenza de orgánicos en Ceres pode ser máis común e sobrevivir á violenta historia do planeta anano.

Para comprender mellor os efectos dos impactos sobre os orgánicos de Ceres, o equipo de investigación realizou unha serie de experimentos na NASA Ames Vertical Gun Range. Estes experimentos replicaron as condicións de impacto típicas de Ceres, permitindo comparacións directas cos datos recollidos pola sonda Dawn.

Ademais, o equipo utilizou unha nova técnica de análise de datos que combinaba datos da cámara Dawn e do espectrómetro de imaxe. Isto permitiulles estudar os orgánicos con máis detalle e coñecer a súa orixe.

En xeral, esta investigación contribúe a comprender a presenza de compostos orgánicos complexos en Ceres e a súa resistencia ante os impactos. No futuro está prevista a exploración deste planeta anano, coa esperanza de descubrir máis pistas sobre a súa habitabilidade e o potencial de vida máis aló da Terra.

