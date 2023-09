O estudo identifica un vínculo molecular potencial entre COVID-19 e os síntomas cognitivos

By

Un estudo publicado en PNAS Nexus revelou un vínculo molecular potencial entre a COVID-19 e os síntomas cognitivos, como a "néboa cerebral", que experimentan os individuos infectados.

Observouse que a infección por COVID-19 pode empeorar a enfermidade de Alzheimer en pacientes que xa teñen a enfermidade. Ademais, as persoas que contraeron COVID-19 poden ter un maior risco de desenvolver a enfermidade de Alzheimer en comparación coas persoas que non foron infectadas.

Liderados por Cristina Di Primio e os seus colegas, os investigadores investigaron o impacto da infección por SARS-CoV-2 no desenvolvemento de cambios bioquímicos relacionados coa enfermidade de Alzheimer. Realizaron experimentos utilizando cultivos de células de neuroblastoma humano e ratos.

Os resultados do estudo revelaron que cando o virus SARS-CoV-2 infecta células neuronais ou cerebros de ratos, interactúa cunha proteína asociada aos microtúbulos chamada Tau. En individuos con enfermidade de Alzheimer, sábese que Tau se enreda e se aglutina nas neuronas. O virus provoca a hiperfosforilación de Tau en sitios de unión específicos similares ao comportamento da proteína en pacientes con Alzheimer.

A hiperfosforilación de Tau aumenta a probabilidade de formación de agregados. Ademais, os investigadores observaron un aumento significativo da Tau insoluble nas células infectadas, o que indica alteracións patolóxicas da proteína.

Non está claro se estes cambios son un resultado directo do virus ou parte dunha resposta de defensa celular para evitar a replicación viral. Son necesarias máis investigacións para comprender plenamente as implicacións destes descubrimentos.

O descubrimento deste potencial vínculo molecular entre COVID-19 e os síntomas cognitivos destaca a intrincada relación entre o virus e a saúde neurolóxica. Abre vías para futuras investigacións para investigar estratexias para previr ou tratar as deficiencias cognitivas en pacientes con COVID-19.

Fontes:

Cristina Di Primio et al, Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection leads to Tau pathological signature in neurons, PNAS Nexus (2023).