O ascenso dos "Najmonautas": exploradores árabes que deixan a súa marca no espazo

O mundo árabe está gañando recoñecemento na carreira espacial mundial, con astronautas como o sultán Al Neyadi dos Emiratos Árabes Unidos e Rayyanah Barnawi de Arabia Saudita facendo historia. Inspirado polos cosmonautas de Rusia e os taikonautas de China, hai un impulso crecente para identificar a estes exploradores espaciais árabes como "najmonautas".

O termo "najmonauta" foi acuñado pola experta espacial Lisa La Bonte e o científico emiratí Dr. Mejd Alsari. Combina a palabra árabe "najm" que significa estrela e a palabra grega "naut" que significa mariñeiro. En 2020, La Bonte e Alsari lanzaron un sitio web dedicado a promover misións espaciais árabes e proporcionar unha identidade específica aos exploradores espaciais da rexión.

Aínda que o termo "najmonauta" non foi adoptado oficialmente por ningunha organización espacial, está gañando popularidade nos medios. The Guardian, un xornal británico, usou o termo nunha entrevista co doutor Al Neyadi, indicando o seu crecente recoñecemento.

Os astronautas son comunmente referidos como os que voan ao espazo. O termo "astro" significa estrela, e crese que se inspirou no termo "aeronauta" usado para os aerostáticos no século XVIII. Os exploradores espaciais emiratís e sauditas son denominados astronautas polas súas respectivas axencias espaciais. Do mesmo xeito, os EUA, Canadá, Europa e Xapón tamén usan o termo "astronauta" para os seus viaxeiros espaciais.

Rusia refírese aos seus astronautas como cosmonautas, mentres que China chámaos taikonautas. O prefixo "taikong" en chinés significa espazo. A India tamén está emerxendo como un actor forte na exploración espacial, con plans para enviar os seus primeiros astronautas, posiblemente coñecidos como vyomanauts, nos próximos anos.

Os logros de exploradores árabes como Al Neyadi e Barnawi destacan o crecente protagonismo do mundo árabe no campo da exploración espacial. A medida que máis países árabes planean enviar aos seus cidadáns ao espazo, o termo "najmonautas" pode ter unha aceptación máis ampla, recoñecendo as contribucións culturais e tecnolóxicas dos aventureiros árabes no espazo exterior.

Definicións:

– “Najmonaut”: termo acuñado para identificar exploradores espaciais árabes. Combina a palabra árabe "najm" (estrela) e a palabra grega "naut" (mariñeiro).

– “Astronauta”: termo usado habitualmente para describir os que viaxan ao espazo. Derivado do prefixo "astro" que significa estrela.

– “Cosmonauta”: termo usado en Rusia para referirse aos astronautas.

– “Taikonaut”: termo usado en China para referirse aos astronautas. Derivado do prefixo "taikong" que significa espazo.

– "Vyomanaut": termo que se indica na India para referirse aos astronautas, aínda que o seu uso público non está claro.

