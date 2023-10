Exploring Neptune: Nova proposta para unha misión ao planeta máis exterior

Os científicos planetarios levan moito tempo fascinados con Neptuno, o planeta máis externo do noso sistema solar, pero debido á súa distancia extrema, enviar unha nave espacial en órbita ou aterrar en Neptuno demostrou ser un desafío importante. Non obstante, un grupo de investigadores presentou unha nova idea radical para unha futura misión a Neptuno que implica utilizar a delgada atmosfera de Tritón, a lúa máis grande de Neptuno.

Nun artigo recente, os investigadores destacaron a conclusión exitosa da proba de voo en órbita terrestre baixa da NASA dun desacelerador infable (LOFTID) en 2022. Propuxeron usar un aparello tipo LOFTID, chamado aeroshell, para ralentizar unha nave espacial cando se achega. Tritón. A pesar de que a atmosfera de Tritón ten menos de 1/70,000 da presión atmosférica da atmosfera terrestre, os investigadores descubriron que aínda podería proporcionar a suficiente desaceleración para permitir que a nave espacial entre nunha órbita capturada arredor de Neptuno.

Para conseguilo, o orbitador necesitaría descender ata 6 quilómetros (10 millas) sobre a superficie de Tritón. A diferenza doutras ideas de misión, a falta de cordilleiras significativas de Tritón reduce o risco dunha colisión catastrófica. Os investigadores estiman que empregando a técnica do aeroshell, unha misión a Neptuno podería completarse en tan só 15 anos, moito máis breve que os conceptos actuais da misión.

Ademais, esta misión proposta ofrecería unha oportunidade para estudar Tritón, que está considerado un dos obxectos máis peculiares do sistema solar. Crese que é un obxecto capturado do cinto de Kuiper, obter unha visión de cerca de Tritón desde só uns poucos quilómetros por riba da súa superficie proporcionaría valiosos coñecementos científicos.

Aínda que unha misión de regreso a Neptuno presenta numerosos desafíos debido á súa inmensa distancia, esta innovadora proposta ofrece unha solución prometedora. Aproveitando a atmosfera de Tritón, os científicos poderían superar algúns dos obstáculos que implica chegar e orbitar ao enigmático planeta. Serán necesarios máis investigacións e avances tecnolóxicos para facer realidade esta proposta.

Definicións:

1. LOFTID - Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator, un programa da NASA deseñado para desenvolver un escudo inchable para protexer as naves espaciais durante o descenso atmosférico.

2. Aeroshell: unha capa protectora ou escudo que se usa durante as entradas atmosféricas para reducir a velocidade dunha nave espacial e protexela da calor extrema.

3. Cinto de Kuiper - Unha rexión do sistema solar máis aló de Neptuno, que contén numerosos pequenos corpos xeados e considerada como un resto do sistema solar primitivo.

Orixe: o artigo fonte non proporciona un URL específico.