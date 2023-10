Novas ferramentas para astronautas: explorando os desafíos e as innovacións da andaina espacial

Dous atrevidos cosmonautas embarcaron o mércores 25 de outubro nunha camiñada no exterior da Estación Espacial Internacional (ISS), atopando unha fascinante fuga de líquido de refrixeración que fora observada a principios de mes. Oleg Kononenko e Nikolai Chub, ambos da axencia espacial rusa Roscosmos, emprenden ansiosamente a súa actividade extravehicular (EVA) coa misión de documentar e illar a fuga de refrixerante do radiador.

Durante a camiñada espacial, Kononenko observou de cerca a acumulación de amoníaco, que formara unha "gota" ou "gota" crecente. Esta visión única provocou a contaminación dunha das súas ataduras, que tivo que ser asegurada nunha bolsa e deixada fóra da estación espacial. Os cosmonautas, preparados para calquera posible encontro co refrixerante tóxico, limparon con dilixencia os seus traxes espaciais e as ferramentas para asegurarse de que ningún rastro do amoníaco regresase ao interior da estación.

Mentres documentaba o radiador, Kononenko descubriu unha visión sorprendente: numerosos buratos uniformes na superficie dos paneis. Intrigado, mandou por radio aos controladores de voo do Control de Misión de Moscova, describindoos como "bordes moi uniformes, como se fosen perforados". A distribución caótica destes buratos engádese ao misterio que rodea este incidente.

Crese que o amoníaco residual que se escapou cando se pecharon as válvulas contribuíu á formación da "bolta". Os enxeñeiros rusos analizarán coidadosamente os datos recollidos polos cosmonautas para determinar a causa da fuga e desenvolver solucións para o mantemento futuro do radiador.

Ademais, durante esta andaina espacial, Kononenko e Chub instalaron con éxito un sistema de comunicacións de radar sintético no módulo de laboratorio multiusos Nauka. Este novo sistema terá un papel crucial no seguimento do medio ambiente terrestre. Tamén lanzaron un pequeno nanosatélite en forma de cubo, deseñado para probar a tecnoloxía de vela solar. Aínda que as ás solares non se estenderon como estaba previsto, a misión probou con éxito o mecanismo de despregamento.

Esta emocionante andaina espacial de 7 horas e 41 minutos concluíu co peche da escotilla da esclusa do módulo Poisk. En total, marcou a primeira andaina espacial de Chub e a impresionante sexta de Kononenko, levando o seu tempo acumulado de camiñada espacial a unhas impresionantes 41 horas e 43 minutos.

Fontes: NASA TV, Axencia Espacial Federal Rusa (Roscosmos)