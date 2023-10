A ráfaga de radio rápida máis antiga e distante detectada, que supera os límites da nosa comprensión do universo

By

Nun descubrimento innovador, os científicos da Universidade de Macquarie e da Universidade de Tecnoloxía de Swinburne identificaron a ráfaga de radio rápida (FRB) máis antiga e distante xamais detectada. Publicado na revista Science, o estudo demostra que os FRB proporcionan unha forma de estudar a materia intergaláctica e amplían o noso coñecemento do universo.

O estalido de radio, designado como FRB 20220610A, foi capturado polo radiotelescopio ASKAP o 10 de xuño de 2022. O estalido orixinouse a partir dun evento cósmico que lanzou unha cantidade incrible de enerxía en menos dun segundo, equivalente ás emisións totais do Sol. máis de 30 anos.

Ao utilizar a variedade de pratos de ASKAP, os investigadores puideron identificar a localización precisa da ráfaga de radio. Despois utilizaron o telescopio moi grande de ESO (VLT) en Chile para buscar a galaxia fonte, que resultou ser máis antiga e afastada que calquera outro FRB descuberto anteriormente.

Este descubrimento apoia as teorías existentes sobre a orixe dos FRB, xa que o estalido orixinouse dunha colección de galaxias fusionadas. Tamén destaca as limitacións da tecnoloxía actual dos telescopios, xa que só somos capaces de observar e localizar os FRB dentro de aproximadamente oito mil millóns de anos no pasado.

O estudo tamén confirma a relación de Macquart, proposta inicialmente polo astrónomo australiano Jean-Pierre 'J-P' Macquart, que suxire que canto máis lonxe está unha explosión de radio rápida, máis gas difuso revela entre galaxias. Esta relación é certa incluso para os FRB máis aló da metade do Universo coñecido.

Ata a data localizáronse con precisión arredor de 50 FRB, sendo case a metade deles identificados mediante ASKAP. Os investigadores cren que hai potencial para descubrir miles máis destes fenómenos cósmicos, incluídos aqueles en lugares máis afastados.

Aínda que a causa exacta dos FRB segue sendo descoñecida, este estudo subliña que estas explosións son eventos comúns no cosmos. Proporcionan información valiosa para detectar materia entre galaxias e mellorar a nosa comprensión da estrutura do Universo.

ASKAP é actualmente o radiotelescopio líder para detectar e localizar FRB. Espérase que os futuros telescopios internacionais SKA, actualmente en construción en Australia Occidental e Sudáfrica, superen as capacidades de ASKAP, permitindo aos astrónomos identificar FRB aínda máis antigos e distantes.

En xeral, este descubrimento innovador empuxa os límites da nosa comprensión do Universo e reafirma a importancia das rápidas ráfagas de radio para desvelar os misterios do cosmos.

Fontes: Science, Macquarie University, ESO/M. Corredor