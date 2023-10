Unha colisión inesperada: dous exoplanetas xigantes de xeo crean un espectáculo de luces deslumbrante

Nun descubrimento sorprendente, un equipo internacional de astrónomos observou unha colisión entre dous exoplanetas xigantes de xeo que orbitan unha estrela semellante ao sol. Esta poderosa colisión produciu unha explosión de luz e po, o que pode levar á formación de lúas novas ao redor dun planeta recén formado no futuro. Os descubrimentos, publicados na revista Nature, revelan o brillo posterior da calor e a nube de po resultante, que fixo que a estrela nai esmorecese co paso do tempo.

Os astrónomos formaron un esforzo de colaboración despois de que un entusiasta notase un cambio inusual no brillo da estrela. A estrela, chamada ASASSN-21qj, presentou unha duplicación do brillo infravermello tres anos antes de desaparecer na luz visible. Isto intriga ao equipo, o que levou a estudar a estrela intensamente durante os próximos dous anos.

Unha análise adicional indicaba que a explicación máis plausible para os fenómenos observados foi unha colisión entre dous exoplanetas xigantes de xeo. Estes corpos celestes, compostos por xeo e rocha, crearon un brillo infravermello, que foi detectado pola misión NEOWISE da NASA. O doutor Simon Lock, un dos coautores principais do estudo, explicou que os seus cálculos e modelos informáticos suxiren que a temperatura e o tamaño do material brillante se aliñan coa colisión de dous exoplanetas xigantes de xeo.

A nube de escombros resultante do impacto finalmente moveuse diante da estrela, o que provocou que se esmorezase nas lonxitudes de onda visibles. Durante os próximos anos, espérase que esta nube de po se estenda pola órbita do remanente da colisión. Os astrónomos prevén que a dispersión da luz desta nube podería detectarse mediante telescopios terrestres e o telescopio espacial James Webb (JWST) da NASA.

Os investigadores supervisarán de preto o sistema para observar calquera avance. A doutora Zoe Leinhardt, coautora do estudo, sinalou que sería fascinante presenciar a posible condensación do material ao redor do remanente, formando posiblemente un sistema de lúas orbitando ao redor do novo planeta.

Este descubrimento intrigante arroxa luz sobre a intensa dinámica da formación do planeta, ofrecendo información valiosa sobre os procesos que conforman o noso universo.

Referencias:

- Natureza: "Un resplandor de colisión planetaria e tránsito da nube de escombros resultante"

- Universidade de Bristol: https://www.bristol.ac.uk/