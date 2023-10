As estrelas de mar de coroa de espiños xuvenís poden soportar as ondas de calor, o que supón unha maior ameaza para os arrecifes de coral

By

Investigacións recentes realizadas por biólogos mariños da Universidade de Sydney arroxaron luz sobre a resistencia das estrelas de mar de coroa de espiñas xuvenís ás vagas de calor, suscitando preocupacións sobre a posible exacerbación dos danos dos arrecifes de coral causados ​​polo cambio climático. As estrelas de coroa de espiñas son nativas da Gran Barreira de Coral e son coñecidas por ser un dos depredadores máis importantes do coral. O dano que causan é só superado por ciclóns e eventos de branqueamento en termos de mortalidade de corais.

O estudo, dirixido pola profesora Maria Byrne e publicado na revista Global Change Biology, revelou que as estrelas de mar de coroa de espiñas xuvenís son capaces de tolerar altos niveis de calor que son letais para os corales. Esta resistencia permítelles sobrevivir ás ondas de calor e continuar o seu ciclo de vida como depredadores carnívoros que se alimentan de coral que recén crece.

Os descubrimentos indican que aínda que a poboación adulta de estrelas de mar de coroa de espiñas diminúe debido ao quecemento do océano impulsado polo cambio climático, as estrelas de mar novas herbívoras poden esperar pacientemente a que as condicións axeitadas se convertan en depredadores que comen corais. Isto podería provocar un rexurdimento da poboación de depredadores e un maior dano aos arrecifes de coral.

O cambio climático xa está a provocar o branqueamento e a morte dos corais cando a temperatura da auga aumenta entre 1 e 3 graos centígrados. O estudo descubriu que as estrelas de mar de coroa de espiñas xuvenís poden tolerar tres veces a intensidade da calor que causa o branqueamento dos corales. Esta habilidade, unida á súa preferencia polos hábitats de cascallos xerados polo branqueamento e a mortalidade dos corais, permite que o seu número se acumule gradualmente co paso do tempo.

Os investigadores tamén identificaron factores que contribúen á supervivencia das estrelas de mar de coroa de espiñas xuvenís en condicións de quecemento. O seu pequeno tamaño reduce os seus requisitos fisiolóxicos e a súa capacidade para alimentarse dunha variedade de fontes de alimentos, incluídas as algas coralinas, mellora a súa resistencia.

Segundo o coautor do estudo, Matt Clements, os descubrimentos destacan o papel potencial da mortalidade de coral inducida polo branqueamento na contribución aos brotes de estrelas de mar de coroa de espiñas. A perda de depredadores naturais e a acumulación de nutrientes na auga tamén xogan un papel para agravar o impacto do cambio climático nos arrecifes de coral.

Necesítanse máis investigacións para comprender as implicacións destes achados para os ecosistemas mariños e a conservación dos arrecifes de coral.

"As estrelas de mar de coroa de espiñas na etapa de espera xuvenil son resistentes ás vagas de calor que blanquean e matan os corais" por Maria Byrne, http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15912