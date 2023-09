O tamaño e a forma das colonias de coral determinan a complexidade e a saúde mariñas

Un estudo recente realizado pola estudante de posgrao Sofia Ferreira da Universidade de Hawai en Hilo, en colaboración con científicos mariños, destaca a importancia do tamaño e a forma das colonias de coral para determinar a complexidade e a saúde dos ecosistemas mariños. O estudo, publicado na revista Nature, centrouse en predicir como os arrecifes de coral de Guam inflúen na complexidade do hábitat.

Os corais son os arquitectos da natureza, deseñando hábitats e refuxios diversos para especies mariñas. O equipo de Ferreira utilizou cámaras submarinas de alta tecnoloxía e técnicas de fotogrametría 3D para mapear 208 sitios de arrecifes de coral que rodean Guam. Avaliaron individualmente máis de 12,000 corais, capturando o seu tamaño e forma de crecemento.

O estudo descubriu que cada curva e ángulo dunha colonia de coral xoga un papel crucial no mantemento dunha gran variedade de especies mariñas. Os investigadores concluíron que o tamaño e a morfoloxía das colonias de coral son fortes predictores da complexidade do hábitat nos arrecifes de Guam e deberían incorporarse aos programas de seguimento dos arrecifes de coral.

Os arrecifes de coral afrontan ameazas crecentes de estresores locais e globais. Comprender o funcionamento interno destes ecosistemas é fundamental para a súa preservación. Ferreira espera que os seus descubrimentos ofrezan esperanza e proporcionen información para futuras investigacións sobre o impacto dos hábitats flutuantes dos arrecifes nos organismos asociados aos arrecifes baixo o cambio climático.

Este estudo contribúe á nosa comprensión da intrincada relación entre as características das colonias de coral e a complexidade do ecosistema mariño. Ao coñecer como as colonias de corais configuran o seu hábitat circundante, os investigadores poden desenvolver estratexias de conservación máis eficaces para protexer estes ecosistemas vitais.

