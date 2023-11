Controversias que rodean a investigación de Didier Raoult: unha mirada máis atenta

O destacado científico francés de enfermidades infecciosas, Didier Raoult, coñecido pola súa defensa da hidroxicloroquina como un tratamento potencial para o COVID-19, afrontou recentemente un revés xa que dous dos seus artigos foron retirados por preocupacións sobre a ética. As retractacións ocorreron despois de que outros científicos levantaran bandeiras vermellas sobre centos de publicacións derivadas do instituto de investigación que dirixiu anteriormente Raoult.

Os dous artigos retractados, titulados "Aumento do redox intestinal e esgotamento de procariotas anaerobios e metanoxénicos na desnutrición aguda grave" e "A alteración da microbiota intestinal caracterízase por unha floración de proteobacterias e fusobacterias en Kwashiorkor e unha pobreza de bacteroidetes en Marasmus", publicáronse en informes científicos en Marasmus. en 2016 e 2019, respectivamente. Estes artigos obtiveron aproximadamente 160 citas, o que indica o seu impacto na comunidade científica.

Os avisos de retractación, que se publicaron o luns, destacaron a falta de aprobación ética adecuada por parte dun comité de ética en Níxer ou Senegal, onde se atopaban os participantes dos estudos. Aínda que os avisos indicaban que os autores non podían proporcionar a documentación relevante, Raoult, que non estaba de acordo coas retractacións, mantivo silencio en resposta ás solicitudes de comentarios.

As preocupacións éticas que rodean o traballo de Raoult foron postas en coñecemento do público por primeira vez polos usuarios vixiantes de PubPeer, incluída a investigadora Elisabeth Bik. Bik, que previamente identificou preocupacións similares con numerosos papeis de Raoult, enfrontouse a acoso e ameazas legais como resultado dos seus esforzos por arroxar luz sobre posibles violacións éticas.

En particular, os dous artigos retractados formaron parte dun corpo máis amplo de investigación do Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection (IHU-MI) de Marsella, Francia, que levantou sospeitas debido ao uso do mesmo número de aprobación ética a pesar de investigar diferentes temas. mostras e países. Os críticos alertaron a Scientific Reports e outras revistas sobre as súas preocupacións no verán de 2022, pero non recibiron resposta.

Tendo en conta a gravidade das acusacións, a editorial PLOS marcou case 50 artigos de Raoult con expresións de preocupación e iniciou unha extensa investigación sobre a información de aprobación ética. Non obstante, non se esperan conclusións finais sobre estas investigacións ata polo menos un ano máis.

En 2021, Raoult retirouse como director do IHU-MI tras unha inspección da Axencia Nacional Francesa para a Seguridade de Medicamentos e Produtos Sanitarios. A inspección revelou deficiencias importantes e o incumprimento da normativa que regula a investigación con seres humanos.

Aínda que as controversias e as retractacións poden poñer en dúbida a credibilidade da investigación científica, tamén destacan a importancia dunha sólida supervisión ética e o cumprimento dos estándares establecidos. A concienciación destes casos fomenta a vixilancia dentro da comunidade científica e fai fincapé na necesidade dun escrutinio continuo para garantir os máis altos estándares éticos na investigación.

Preguntas frecuentes (FAQ)

-¿Cales eran as principais preocupacións dos papeis de Didier Raoult?

R: A principal preocupación foi a falta de aprobación ética adecuada para os estudos realizados en Níxer ou Senegal, onde se atopaban os participantes.

-¿Quen expuxo as preocupacións sobre os papeis de Raoult?

R: Os usuarios vixiantes de PubPeer, especialmente a investigadora Elisabeth Bik, puxeron en coñecemento do público as preocupacións sobre os papeis de Raoult.

P: Que medidas tomou a editorial PLOS con respecto aos papeis de Raoult?

R: PLOS marcou case 50 papeis de Raoult con expresións de preocupación e iniciou unha investigación sobre a información de aprobación ética. Espérase que a investigación tarde polo menos un ano máis en completarse.

-¿Por que se retirou Didier Raoult como director do IHU-MI?

R: Raoult retirouse como director do IHU-MI tras unha inspección da Axencia Nacional Francesa para a Seguridade de Medicamentos e Produtos Sanitarios, que identificou graves deficiencias e incumprimento das normas que regulan a investigación con seres humanos.