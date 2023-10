Os catro motores RS-25 instalados no Artemis 2 Core Stage da NASA

O programa Artemis da NASA, que ten como obxectivo enviar astronautas de volta á Lúa, alcanzou un fito importante coa instalación dos catro motores RS-25 no Core Stage-2 para o seu uso na misión Artemis 2. Os motores fixéronse con éxito no sistema de propulsión e aviónica, o que supuxo un gran paso adiante no programa. O escenario principal, situado a 212 pés, presenta dous grandes tanques de propelente líquido e os catro motores RS-25.

O proceso de instalación comezou a principios de setembro, e o motor final instalouse o 20 de setembro. A NASA declarou que asegurar e equipar os catro motores ao escenario é un proceso lento que implica fixar varios compoñentes e realizar probas e verificacións para garantir a correcta instalación. rendemento.

Aínda que se avanzou no Core Stage-2, un problema de soldadura na instalación de montaxe de Michoud retardou temporalmente o traballo na Core Stage-3, que é crucial para a misión Artemis 3. Non obstante, a NASA é optimista de que se atopará unha resolución. Espérase que o Core Stage-2 se complete a finais deste ano, mentres que a Core Stage-3 está previsto que se complete a finais de 2024 ou principios de 2025.

Ademais das instalacións dos motores, os motores RS-25 renovados pasaron a súa proba de certificación inaugural. Probáronse os motores durante 550 segundos, superando a duración requirida en 50 segundos. Esta proba é a primeira das 12 probas previstas ata 2024 e ten como obxectivo avaliar a eficacia dos novos compoñentes do motor.

A pesar do progreso, o programa Artemis da NASA enfrontouse a críticas pola súa sustentabilidade e os seus altos custos. O foguete SLS Moon totalmente prescindible, usado no programa, foi considerado inasequible polo inspector xeral. Non obstante, a NASA segue comprometida co programa e traballa para afrontar os retos financeiros.

