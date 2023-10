Determinación dos parámetros fundamentais das estrelas: analizando a estrela de Barnard

Este artigo analiza a importancia de determinar os parámetros fundamentais das estrelas e presenta unha análise espectroscópica detallada da estrela de Barnard. Comprender estes parámetros é importante en varias áreas da astrofísica, desde estudar a evolución das galaxias ata coñecer a estrutura interna dos exoplanetas.

A análise baséase nun espectro do infravermello próximo (NIR) de alta calidade da estrela de Barnard, tomado con CFHT/SPIRou, que ten unha relación sinal a ruído de máis de 2500 na banda H. Este espectro compárase cos modelos de atmosfera estelar PHOENIX-ACES. Curiosamente, aínda que o espectro observado contén miles de liñas, hai numerosas liñas presentes no modelo que non se ven nos datos observados, e viceversa.

Varios factores, como o desajuste do continuo, a contaminación non resolta e as liñas espectrais desprazadas das súas lonxitudes de onda esperadas, identifícanse como fontes potenciais de sesgo para a determinación da abundancia. Para superar estes desafíos, os autores identifican unha pequena lista duns centos de liñas fiables entre as máis de 10,000 liñas observadas no NIR que se poden usar para a espectroscopia química.

Neste estudo preséntase un novo método para determinar a temperatura efectiva e a metalicidade global das ananas M de rotación lenta. En lugar de utilizar métodos de axuste espectral masivo, este novo enfoque utiliza varios grupos de liñas. Usando este método, determínase que a temperatura efectiva da estrela de Barnard é de aproximadamente 3231 K. Este resultado é consistente co valor obtido do método interferométrico.

O estudo tamén proporciona medicións de abundancia de 15 elementos diferentes para a estrela de Barnard, incluíndo catro elementos (K, O, Y, Th) que nunca se informaron antes para esta estrela. Os descubrimentos destacan a importancia de mellorar os modelos atmosféricos actuais para utilizar plenamente a espectroscopia NIR para comprender as propiedades e composición de estrelas como a estrela de Barnard.

