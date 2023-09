Un novo estudo demostra que a trigonelina no café pode mellorar a memoria e a aprendizaxe

Un estudo recente realizado por investigadores da Universidade de Tsukuba revelou que a trigonelina (TG), un composto que se atopa no café, a semente de fenogreco e o rabanete, pode mellorar a memoria e a aprendizaxe espacial en ratos. O estudo utilizou un enfoque integrado, que combina perspectivas de bioloxía cognitiva e molecular para explorar os efectos da TG no declive cognitivo relacionado coa idade.

Os investigadores administraron TG por vía oral a ratos propensos ao rato 8 (SAMP8) acelerados pola senescencia durante 30 días. A continuación, os ratos foron sometidos á proba do labirinto acuático de Morris para avaliar o seu rendemento de aprendizaxe e memoria espacial. Os resultados mostraron unha mellora significativa no rendemento dos ratos tratados con TG en comparación co grupo control.

Para comprender os mecanismos moleculares subxacentes, os investigadores realizaron unha análise transcriptómica de todo o xenoma do hipocampo. Descubriron que a TG modulaba as vías de sinalización relacionadas co desenvolvemento do sistema nervioso, a función mitocondrial, a síntese de ATP, a inflamación, a autofaxia e a liberación de neurotransmisores.

Ademais, o estudo revelou que a TG foi capaz de suprimir a neuroinflamación inhibindo a activación do factor de transcrición NF-κB a través do factor de sinalización Traf6. Isto suxire que a TG ten o potencial de previr e aliviar o declive cognitivo relacionado coa idade mellorando a aprendizaxe espacial e a memoria.

A busca de compostos naturais que poidan mellorar a función cognitiva en persoas envellecidas gañou unha importante atención nos últimos anos. Este estudo contribúe a esta prioridade de investigación destacando o potencial da TG como un composto funcional que pode mellorar o deterioro cognitivo relacionado coa idade.

En conclusión, os resultados deste estudo demostran os efectos positivos da trigonelina na mellora da memoria e da aprendizaxe espacial. Garántese máis investigacións para explorar todo o potencial da TG como axente terapéutico para o deterioro cognitivo relacionado coa idade.

Fonte: GeroScience - "A transcriptómica e a evidencia bioquímica da trigonelina que mellora a aprendizaxe e a diminución da memoria no modelo 8 propenso ao rato acelerado pola senescencia (SAMP8) ao suprimir as citocinas proinflamatorias e aumentar a liberación de neurotransmisores".