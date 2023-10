A nova ferramenta de edición xenética baseada en CRISPR promete tratar trastornos xenéticos

Investigadores da Universidade de Tokio desenvolveron unha nova ferramenta de edición de xenes que podería revolucionar os tratamentos para as enfermidades xenéticas. A ferramenta é unha versión modificada do encima AsCas12f, que é só un terzo do tamaño do encima Cas9 de uso habitual. Este tamaño máis pequeno permite unha entrega máis eficiente do encima ás células, mellorando potencialmente a eficacia da terapia xénica.

Para mellorar a capacidade de edición do encima AsCas12f, o equipo de investigación creou mutacións e deseñou variantes do encima que melloraban a actividade. Estas variantes demostraron 10 veces máis capacidade de edición que o encima orixinal. O AsCas12f probouse en ratos e é prometedor para desenvolver tratamentos máis eficaces para pacientes con trastornos xenéticos.

Os investigadores publicaron os seus descubrimentos na revista Cell, onde concluíron que as variantes de AsCas12f deseñadas poderían servir como unha plataforma mínima de edición do xenoma para a terapia xénica in vivo. O tamaño compacto do encima AsCas12f convérteo nun candidato atractivo para a súa entrega a través de virus adeno-asociados (AAV), que se usan habitualmente como portadores de material xenético na terapia xénica. O menor tamaño permite un empaquetamento máis eficiente do encima en vectores AAV.

O equipo utilizou unha combinación de análise estrutural e métodos de exploración mutacional profunda para identificar mutacións que mellorarían a eficacia do encima nas células humanas. Despois utilizaron a microscopía electrónica crioxénica para analizar a estrutura de AsCas12f e elaborar a nova versión do encima cunha capacidade de edición mellorada.

Os investigadores tamén sinalaron a posibilidade de utilizar o modelado computacional ou a aprendizaxe automática en estudos futuros para identificar aínda mellores combinacións de mutacións para mellorar. Cren que este enfoque podería aplicarse a outros encimas Cas, o que pode levar ao desenvolvemento de encimas que editan o xenoma capaces de dirixirse a unha ampla gama de xenes.

En xeral, esta nova ferramenta de edición xenética baseada en CRISPR ten o potencial de avanzar significativamente no campo da terapia xénica e mellorar as opcións de tratamento para pacientes con trastornos xenéticos.

