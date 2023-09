As células humanas seguen un patrón de tamaño e conta

Nun estudo recente publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, investigadores da Universidade McGill descubriron un patrón fascinante nas células humanas que parece seguir unha simetría matemática consistente en todo o organismo. O estudo revela unha relación inversa entre o tamaño das células e o reconto, o que suxire unha compensación entre estas variables.

O tamaño e o reconto das células xogan un papel crucial no crecemento e función do corpo humano. Non obstante, ata agora, ningún estudo exhaustivo examinou a relación entre estes factores en todo o organismo humano. Para cubrir este oco, o equipo de investigación recompilou datos de máis de 1,500 fontes publicadas para crear un conxunto de datos detallado sobre o tamaño das células e o reconto dos principais tipos de células.

Os resultados do estudo mostran que a medida que aumenta o tamaño das células, o reconto de células diminúe e viceversa. Isto significa que as células dentro dunha determinada clase de tamaño contribúen por igual á biomasa celular total do corpo. A relación entre o tamaño celular e o reconto é certa en varios tipos celulares e clases de tamaño, o que indica un patrón consistente de homeostase.

Os investigadores estiman que un macho ten aproximadamente 36 billóns de células no seu corpo, mentres que as mulleres teñen uns 28 billóns de células e un neno de dez anos ten uns 17 billóns de células. A distribución da biomasa celular está dominada polos músculos e as células graxas, mentres que os glóbulos vermellos, as plaquetas e os glóbulos brancos teñen unha influencia significativa no reconto de células.

Curiosamente, cada tipo de célula mantén un rango de tamaño característico que permanece uniforme ao longo do desenvolvemento dun individuo. Este patrón é consistente en todas as especies de mamíferos, o que suxire un principio fundamental da bioloxía celular.

En xeral, esta investigación arroxa luz sobre a intrincada relación entre o tamaño das células e o reconto no corpo humano. Os descubrimentos proporcionan información valiosa sobre o desenvolvemento e o funcionamento das células, abrindo novas vías para unha maior exploración no campo da bioloxía.

Fontes:

– Actas da Academia Nacional de Ciencias (2023)

– Departamento de Ciencias da Terra e Planetarias, Universidade McGill, Canadá.