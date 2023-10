Os cometas son obxectos celestes que captan a nosa imaxinación coas súas brillantes raias polo ceo e as súas longas colas. Pero xa te preguntas de que están feitos os cometas e de onde veñen?

Os cometas son en realidade restos da formación do noso sistema solar hai uns 4.5 millóns de anos. A maior parte do gas, po, rocha e metal acabaron no Sol e nos planetas, pero o que non foi capturado formou cometas e asteroides.

Os cometas adoitan denominarse "bolas de neve sucias" ou "bolas de terra xeadas" porque son conxuntos de rochas, po, xeo e gases e moléculas conxeladas. O núcleo dun cometa é o núcleo formado por estes materiais.

Rodeando o núcleo hai unha capa esponxosa de xeo, semellante a un cono de neve, e unha codia cristalina densa. A codia fórmase cando o cometa se achega ao Sol e as súas capas externas quéntanse. Co seu exterior crocante e mullido por dentro, os cometas comparáronse con xeados fritos.

A maioría dos cometas teñen só unhas poucas millas de ancho, sendo o cometa máis grande coñecido cunhas 85 millas de ancho. Son relativamente pequenos e escuros, polo que só son visibles cando se achegan ao Sol.

Cando un cometa se achega ao Sol, quéntase e sofre un proceso chamado sublimación. Isto é cando os gases e moléculas conxelados na superficie do cometa cambian directamente de sólido a gas. O gas e o po liberados forman unha nube arredor do cometa coñecida como coma.

O coma interactúa co Sol para crear dúas colas. A cola iónica está formada por gas e ten unha cor azul. A cola de po está formada por partículas de po liberadas durante a sublimación e reflicte a luz solar, dándolle á cola unha forma curva.

Os cometas teñen órbitas moi excéntricas, é dicir, teñen óvalos alongados con traxectorias extremas que os levan preto e lonxe do Sol. Pasan a maior parte do seu tempo en rexións afastadas do sistema solar, movéndose lentamente polos extremos exteriores.

Crese que moitos cometas se orixinan da nube de Oort, unha capa redonda de pequenos corpos do sistema solar que rodea o noso sistema solar. Os cometas da nube de Oort teñen longos períodos orbitais de máis de 200 anos e chámanse cometas de longo período.

Os cometas de período curto, en cambio, teñen períodos orbitais de menos de 200 anos. Algúns cometas de período curto proceden do cinto de Kuiper, un cinto de asteroides máis aló de Neptuno. Tamén hai cometas da familia de Xúpiter que teñen períodos orbitais de menos de 20 anos e chegan só ata a órbita de Xúpiter.

Os cometas pasan un tempo relativamente curto no sistema solar interior, brillando cando se achegan ao Sol antes de desaparecer e volver ao sistema solar exterior.

Os cometas seguen a cativar a nosa curiosidade e ofrecer información sobre as orixes do noso sistema solar.

