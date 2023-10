- O cometa 2/P Encke e os meteoros Táuridos "engañarán" ou "tratarán" aos observadores este ano?

Outubro e novembro son meses excelentes para observar meteoros, e 2023 non é unha excepción. Este ano, hai un motivo especial para estar atentos xa que o cometa 2P Encke, a fonte das bólas de lume tauridas de novembro, chega ao perihelio o 22 de outubro. Desafortunadamente, a aparición deste ano do cometa non é favorable para os observadores terrestres. Estará baixo no ceo do amencer, a só catro graos do Sol cando chegue ao perihelio no lado máis afastado da súa órbita.

O cometa 2P Encke ten un período orbital de 3.3 anos e forma parte dun enxame maior coñecido como Complexo Encke (ou Táurido). Orbita dentro da órbita de Mercurio e vai ata o cinto de asteroides entre Marte e Xúpiter. O próximo paso favorable do cometa non será ata o 11 de xullo de 2030.

Os meteoros Táuridos, tamén coñecidos como bólas de lume de Halloween, producen dúas correntes que están activas desde finais de outubro ata mediados de novembro. Aínda que teñen unha baixa taxa de só cinco meteoros por hora, son famosos por producir bólas de lume. Este ano, a Lúa Chea do Cazador ocorre o 28 de outubro, pero a Lúa brillante non debe obstaculizar a visibilidade das bólas de lume.

Outras chuvias de meteoros a ter en conta nesta tempada son as oriónidas, que alcanzan o seu punto máximo na mañá do domingo 22 de outubro, cunha taxa prevista de 20 meteoros por hora. Espérase que as Leónidas, que alcanzan o seu máximo ao redor do 18 de novembro, teñan unha taxa máis baixa de só 15 meteoros por hora. Non obstante, hai evidencias de que podemos achegarnos a un camiño máis antigo para o regato Leónidas, o que podería levar a un aumento da actividade.

Durante as choivas de meteoros, podes rastrexar os meteoros ata o radiante nas súas respectivas constelacións. Por exemplo, se podes rastrexar un meteoro ata Orión, é unha Oriónida e se podes rastrexalo ata Leo, é unha Leónida.

En xeral, aínda que a visibilidade do cometa 2P Encke pode ser limitada este ano, aínda hai moito que esperar cos meteoros Taurid e outras choivas de meteoros.

