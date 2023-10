Os astrónomos detectan un cometa do tamaño dunha cidade que se dirixe cara á Terra

Os astrónomos descubriron un cometa do tamaño dunha cidade con criovolcáns xeados que se dirixe cara á Terra. Chamada 12P/Pons-Brooks, esta rocha espacial xigante ten aproximadamente tres veces o tamaño do Monte Everest. Está clasificado como un cometa criovolcánico, o que significa que é un volcán frío que emite constantemente restos xeados en todo o noso sistema solar. O cometa segue unha órbita de 71 anos arredor do sol e foi observado por última vez polos humanos en 1954. Recentemente, os astrónomos detectaron novas imaxes do cometa, revelando dous cornos que sobresaían del.

O cometa, situado na constelación de Hércules, fará o seu paso máis próximo á Terra o 21 de abril de 2024. Prevese que alcance unha magnitude de +4, o que indica o seu brillo no ceo. Un número de menor magnitude indica un obxecto máis brillante. Para comparar, a estrela polar ten unha magnitude de +2. Polo tanto, o cometa pode ser visible a simple vista en maio e xuño de 2024, e prevese que o seu punto máis brillante será o 2 de xuño. Despois da súa aproximación á Terra, 12P/Pons-Brooks non volverá ser visible para os humanos ata 2095. .

