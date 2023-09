Preparándose para unha caminata exitosa por Colorado Trail: adestramento, equipamento, comida e aclimatación

No meu intento de percorrer o camiño de Colorado en 2022, tiven que abandonar o camiño despois de 220 millas. Decidido a tentalo de novo en agosto de 2023, decateime de que necesitaba facer algúns cambios. Este artigo destaca as áreas clave nas que fixen axustes (adestramento, equipamento, comida e aclimatación) para aumentar as miñas posibilidades de completar con éxito.

Para mellorar a miña formación, identifiquei algunhas lagoas no meu enfoque anterior. Aínda que fixera moitas camiñadas e incorporara a subida de escaleiras na miña rutina, decateime de que necesitaba un adestramento cardio máis específico e un adestramento de forza adicional. Seguín un programa específico de 8 semanas que combinaba adestramento de forza, cardio regular e camiñadas de dificultade crecente. Vivindo en Seattle, aproveitei as escaleiras exteriores públicas para facer exercicios para subir escaleiras. Non obstante, o meu adestramento sufriu un golpe cando caín enfermo dun catarro, o que me obrigou a perder algunhas viaxes previstas. A pesar destes contratempos, cheguei ao inicio do camiño decidido a superar calquera reto.

En canto ao equipamento, tiña como obxectivo reducir o peso dos meus pés para evitar que se agravase a fascite plantar que desenvolvera. Fixen tres cambios importantes: o Durston X-Mid Pro 2P substituíu a miña tenda anterior por unha opción máis lixeira, actualicei a miña mochila ao Gossamer Gear Mariposa 60 e atopei os zapatos axeitados en Altra Olympus 5, que proporcionou o apoio necesario e espazo para os dedos.

Tratando o problema de non poder consumir suficientes calorías no camiño, unimeime a Backcountry Foodie, un recurso para aventureiros do campo centrado na nutrición, as receitas e a planificación de comidas. Incorporei opcións líquidas nas miñas comidas, especialmente para o almorzo. Tamén coloquei unha alarma no meu reloxo Garmin para recordarme que debía comer cada vez que queimaba 500 calorías durante as miñas camiñadas.

Para aclimatarse mellor á altitude, obtiven unha receita de Diamox (acetazolamida), un medicamento que se usa habitualmente para previr o mal de altura. O meu marido e eu chegamos a Colorado seis días antes da miña data de inicio, pasando tempo na zona de Boulder/Denver para aclimatarnos. Despois viaxamos a Leadville, a cidade máis alta de Estados Unidos, que proporcionou unha valiosa proba para os nosos pulmóns de baixa terra.

Ao facer estes axustes na miña estratexia de adestramento, equipamento, comida e aclimatación, esperaba aumentar as miñas posibilidades de completar o Colorado Trail en 2023. Aínda que aínda quedaban desafíos por diante, estaba decidido a superalos e acadar os meus obxectivos de sendeirismo.

