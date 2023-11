Cando os adolescentes comezan a pensar como adultos?

Un estudo innovador publicado en Nature Communications ofrece novos coñecementos sobre a maduración da función executiva nos adolescentes. A función executiva refírese a un conxunto de habilidades cognitivas que permiten aos individuos planificar, cambiar entre tarefas, concentrarse e resistir as distraccións. Segundo o estudo, a función executiva adoita alcanzar a madurez aos 18 anos.

A investigación implicou a análise de datos de máis de 10,000 participantes en catro conxuntos de datos diferentes, presentando un gráfico completo do desenvolvemento cognitivo en adolescentes. Os resultados teñen implicacións significativas para os pais, educadores, psiquiatras e potencialmente o sistema xudicial á hora de determinar os límites da adolescencia.

"Cando falo cos pais, moitos deles din: 'Non hai maneira de que o meu mozo de 18 anos sexa un adulto plenamente formado'", dixo a autora principal Beatriz Luna, profesora de psiquiatría na Facultade de Ciencias da Universidade de Pittsburgh. Medicina. "A capacidade de usar a función executiva mellora de forma fiable coa idade e, polo menos nun ambiente de laboratorio, madura aos 18 anos".

Antes deste estudo, a liña temporal da adolescencia fora definida menos claramente en comparación cos fitos da infancia ben documentados. A complexidade dos procesos de desenvolvemento asociados á puberdade e a falta de ferramentas para analizar conxuntos de datos complexos dificultaron os intentos anteriores de mapear o desenvolvemento do cerebro adolescente.

"No noso estudo, queriamos presentar un consenso e non só unha corazonada", explicou o autor principal Brenden Tervo-Clemmens. "Esta é a ciencia do desenvolvemento que reúne os big data. Estamos utilizando ferramentas que non estaban dispoñibles para os investigadores ata hai pouco".

Ao proporcionar gráficos de crecemento reproducibles para a función executiva en varias tarefas e conxuntos de datos, esta investigación abre a porta para estudar os efectos das intervencións terapéuticas e medicamentosas nos fitos do desenvolvemento. Ademais, comprender a liña de tempo típica da maduración da función executiva pode mellorar o diagnóstico precoz de enfermidades mentais como a esquizofrenia, que a miúdo xorden durante a adolescencia.

