Espectroscopia de emisión de radiación de ciclotrón: un enfoque prometedor para medir a masa do neutrino esquivo

Un equipo de investigadores internacionais desenvolveu un novo método chamado Cyclotron Radiation Emission Spectroscopy (CRES) para medir potencialmente a masa do neutrino, unha partícula subatómica que eludiu a pesada. O estudo, publicado en Physical Review Letters, mostra a promesa do Proxecto 8, a colaboración detrás de CRES, non só medir a masa do neutrino senón tamén arroxar luz sobre a súa influencia na evolución temperá do universo.

Experimentos anteriores alcanzaron os límites de reducir o rango da masa do neutrino. O equipo do Proxecto 8 cre que o seu enfoque, centrado na desintegración beta usando tritio, unha variante radioactiva do hidróxeno, podería proporcionar a resposta. En lugar de detectar directamente o neutrino que pasa pola maioría da tecnoloxía dos detectores, os investigadores miden o electrón libre xerado durante a desintegración beta. A enerxía "falta" da desintegración beta pódese atribuír á masa e ao movemento do neutrino.

No seu estudo recente, os científicos do Proxecto 8 demostraron o uso exitoso de CRES para rastrexar e rexistrar a decadencia beta. Esta técnica podería calcular potencialmente a masa e as propiedades dun neutrino. O detector CRES, desenvolvido polo equipo, ten o potencial de superar a tecnoloxía existente en canto a escalabilidade e sensibilidade.

O equipo seguiu máis de 3,700 eventos de desintegración do tritio beta, demostrando a eficacia do seu sistema experimental. Agora están a traballar en deseños para ampliar o experimento e capturar máis eventos de decadencia beta. Ademais, están a desenvolver métodos para producir, arrefriar e atrapar átomos de tritio individuais. Estes avances serán fundamentais para alcanzar e superar a sensibilidade acadada por experimentos anteriores.

Project 8 destaca polo seu enfoque innovador, non só axustar as técnicas existentes senón crear un método totalmente novo. A colaboración entre enxeñeiros aventureiros e físicos de mente práctica levou a estes desenvolvementos innovadores.

