Asteroides: dos videoxogos á vida real

Os asteroides, tanto na vida real como nos videoxogos, están a causar moito revuelo ultimamente. Os xogadores do novo xogo de rol de mundo aberto de Bethesda, Starfield, informaron de ser seguidos por asteroides onde queira que vaian, mesmo na superficie dos planetas. Mentres tanto, nun desenvolvemento separado da vida real, a NASA arroxou luz sobre un asteroide que pasará hoxe moi preto da Terra.

Espérase que o asteroide en cuestión, chamado Asteroide 2023 SJ, se achegue hoxe á Terra máis preto, a unha distancia de 6.4 millóns de quilómetros. A pesar desta distancia aparentemente grande, en realidade é bastante curta en termos astronómicos. Viaxando a unha velocidade de 59,348 quilómetros por hora, o asteroide non supón ningunha ameaza de impactar a superficie terrestre. De feito, nin sequera está clasificado como Obxecto Potencialmente Perigoso debido ao seu tamaño relativamente pequeno, estimado entre 118 e 265 pés de ancho.

O asteroide 2023 SJ pertence ao grupo Apolo de asteroides próximos á Terra, que son rochas espaciais que atravesan a Terra con semieixes maiores máis grandes que os da Terra. Este grupo recibe o nome do asteroide Apolo de 1862, descuberto na década de 1930.

Curiosamente, os científicos descubriron recentemente tres asteroides esquivos que se agochan detrás do resplandor do Sol. Un deles é o maior obxecto potencialmente perigoso para a Terra descuberto nos últimos oito anos. Para localizar e observar estes asteroides, os astrónomos utilizaron a Cámara de Enerxía Escura (DECam) montada no Telescopio Victor M. Blanco de 4 metros de Chile.

Buscar e rastrexar asteroides é crucial para a prevención do impacto potencial, xa que estas rochas espaciais poden supoñer unha ameaza para a Terra. Aínda que as posibilidades de colisión dun asteroide son raras, o seu tamaño e historial de impactos convertéronos nun motivo de preocupación na comunidade científica. Tanto na vida real como no mundo virtual dos videoxogos, os asteroides seguen cativando a nosa imaxinación e recordándonos as marabillas e os riscos da exploración espacial.

