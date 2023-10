Branqueamento profundo de coral no océano Índico: unha forte advertencia dos impactos do cambio climático

Os científicos fixeron un descubrimento alarmante do branqueamento profundo dos corales no Océano Índico, desafiando as crenzas anteriores sobre a resistencia dos corales e destacando os impactos máis amplos do cambio climático nos ecosistemas mariños. Este descubrimento innovador revela a evidencia máis profunda do branqueamento dos arrecifes de coral, con danos que ocorren a máis de 90 metros (300 pés) por debaixo da superficie do océano.

Os danos corais, atribuídos a un aumento do 30% da temperatura do mar causado polo dipolo do océano Índico, afectaron ata o 80% dos arrecifes de determinadas partes do fondo mariño. Anteriormente, pensábase que estas profundidades eran resistentes ao quecemento dos océanos. Non obstante, este descubrimento serve como unha clara advertencia do dano causado polo aumento da temperatura dos océanos e dos danos ocultos que se están inflixindo ao mundo natural como resultado do cambio climático.

Os investigadores da Universidade de Plymouth, que publicaron o seu estudo en Nature Communications, utilizaron cámaras submarinas para transmitir imaxes en directo ao seu buque de investigación. Estas imaxes proporcionaron a primeira visión de corais que foran branqueados. Curiosamente, mentres os arrecifes máis profundos estaban experimentando branqueamento, os arrecifes de augas pouco profundas non mostraban sinais de dano.

O equipo de investigación da Universidade de Plymouth estivo estudando extensamente o Océano Índico Central durante máis dunha década, utilizando varios métodos para controlar e comprender a oceanografía e a vida únicas na rexión. A primeira evidencia de danos corais observouse durante un cruceiro de investigación en novembro de 2019, onde se utilizaron vehículos submarinos operados a distancia equipados con cámaras.

Unha análise adicional dos datos recollidos durante o cruceiro de investigación e o seguimento por satélite das condicións e temperaturas do océano revelou que, aínda que as temperaturas da superficie apenas cambiaron, as temperaturas baixo a superficie aumentaron significativamente. Este afondamento da termoclina, causado por un equivalente rexional amplificado de El Niño, foi finalmente a causa subxacente do branqueamento do coral.

As implicacións desta investigación son substanciais. Demostra a vulnerabilidade dos ecosistemas de corais mesofóticos ao estrés térmico e ofrece novas evidencias do impacto que o cambio climático está a ter no noso océano. O crecente branqueamento dos corais mesofóticos levará á mortalidade dos corais, á perda de biodiversidade e á redución dos servizos ecosistémicos críticos que proporcionan estes arrecifes.

Aínda que partes do arrecife afectado mostraron signos de recuperación, é crucial seguir a vixilancia do fondo mariño nas profundidades do océano. É importante recoñecer que os corais de augas pouco profundas tamén están experimentando danos máis frecuentes e graves, e agora é cuestionable a suposición de que os corais mesofóticos compensarían isto. Dado que os corais de augas profundas permanecen en gran parte pouco estudados, é plausible que incidentes similares de branqueamento pasen desapercibidos en todo o planeta.

A oceanografía das rexións está a ser afectada por ciclos naturais que están sendo amplificados polo cambio climático. A influencia combinada de El Niño e o Dipolo do Océano Índico está a causar graves impactos no Océano Índico Central. Abordar estes desafíos e aumentar a nosa comprensión dos ecosistemas de coral de augas profundas é esencial para mitigar os efectos devastadores do cambio climático no noso mundo.

