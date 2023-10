O impacto do cambio climático no ruído dos océanos

Un estudo recente suxire que o cambio climático fará que certas partes do océano sexan máis ruidosas, mesmo con esforzos para reducir as emisións de carbono. O aumento da contaminación acústica nos océanos comezou durante a Revolución Industrial e é causado por diversas actividades humanas como o tráfico de barcos, a exploración sísmica e a extracción de petróleo. O estudo, realizado por investigadores do Royal Netherlands Institute for Sea Research, céntrase no impacto do cambio climático na paisaxe sonora mariña, en particular nos océanos Atlántico Norte e Ártico.

Os investigadores descubriron que tanto a temperatura como os niveis de pH na auga do mar afectan á propagación do son. Aínda que a acidificación dos océanos debido ao aumento da absorción de dióxido de carbono tende a diminuír a absorción de sons de baixa frecuencia, o principal efecto sobre o ruído do océano provén dos cambios na temperatura do océano. Ao modelar a propagación do son baixo diferentes escenarios de emisións de carbono, o estudo prevé un aumento do son submarino en 7 decibelios se continúan as emisións moderadas de carbono no Océano Atlántico Norte.

Este aumento do ruído atribúese a unha "canle de son" que se forma a medida que o cambio climático altera a estratificación do océano, dando lugar a augas superficiais máis frías. O Océano Atlántico Norte, en particular, experimentará a apertura desta canle de son, o que permitirá que os sons viaxan moito máis lonxe. Espérase que teña un impacto significativo nas especies mariñas que dependen do son para a comunicación, o apareamento e a caza, sendo os mamíferos mariños, especialmente as baleas, os máis afectados.

Curiosamente, os investigadores tamén descubriron que este océano máis ruidoso ocorrerá independentemente do nivel de emisións de carbono nas próximas décadas. Mesmo con esforzos para limitar as emisións de carbono, os cambios no ruído do océano son inevitables. Non obstante, aínda se está a estudar o alcance total do impacto sobre as especies mariñas.

Fontes:

– Possenti L. et al. "Predicir a contribución do cambio climático na propagación do son submarino do Atlántico Norte". PeerJ 2023.