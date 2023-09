Os científicos usan o hack da cámara para revelar rexións ocultas da atmosfera do Sol

Un equipo de científicos detrás do Extreme Ultraviolet Imager (EUI) do Solar Orbiter utilizou con éxito un truco de cámara para capturar imaxes de rexións da atmosfera do Sol que raramente se ven. Ao engadir un pequeno "polgar" que sobresae ao instrumento, bloqueouse a luz brillante do Sol, permitindo que a luz máis débil da súa atmosfera fose visible.

O truco consistiu en modificar a porta de seguridade da cámara EUI, que se abre para deixar entrar a luz. Ao parar a porta a metade co polgar, a luz brillante do disco do Sol foi protexida, revelando a luz ultravioleta da coroa, a parte máis externa. da atmosfera. O resultado é unha imaxe ultravioleta da coroa do Sol, co disco do Sol superposto no medio.

A coroa, que adoita estar oculta pola brillante luz da superficie do Sol, adoita ser visible só durante unha eclipse solar total. Ao imitar o efecto eclipse, os científicos puideron capturar imaxes da coroa, que durante moito tempo desconcerta aos investigadores debido ás súas temperaturas máis altas en comparación coa superficie do Sol.

O Solar Orbiter da ESA, lanzado en 2020, ten como obxectivo capturar imaxes en primeiro plano do Sol utilizando seis instrumentos para desvelar algúns dos seus misterios. Este hack de cámara demostrou o potencial dun novo tipo de instrumento que poida capturar tanto imaxes do Sol como da súa coroa.

