Científicos de China lograron avances significativos na comprensión do comportamento dos sistemas de triple estrela no universo. Inspirados na novela de Liu Cixin "O problema dos tres corpos", os investigadores estudaron o sistema GW Ori, que consta de tres estrelas situadas a uns 1,300 anos luz de distancia da Terra. Usando datos do Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) da NASA, os científicos puideron observar cambios periódicos no brillo das estrelas e coñecer a estrutura xeométrica e a evolución do sistema.

Os sistemas de triples estrelas son comúns na galaxia, e máis da metade de todas as estrelas teñen un ou máis socios. Non obstante, estes sistemas son un reto de observar e comprender debido ás complexas interaccións entre as estrelas. Os investigadores esperan utilizar telescopios máis avanzados, incluíndo o próximo Telescopio da Estación Espacial China (CSST), para seguir estudando e comprender mellor estes sistemas.

O sistema GW Ori, que se cre que ten só un millón de anos, ofrece información valiosa sobre a formación de estrelas e planetas. Os investigadores descubriron dous sinais a curto prazo con períodos de rotación de aproximadamente dous e tres días, que son característicos das estrelas moi novas. Os achados tamén descartaron a posibilidade de que exista vida no sistema, xa que é demasiado novo para que se producise a formación da vida.

O traballo dos investigadores non só mellora a nosa comprensión dos sistemas de estrelas triples, senón que tamén allana o camiño para futuros estudos utilizando telescopios avanzados como o CSST. Cunha maior comprensión destes sistemas complexos, os científicos poden obter información sobre a formación e evolución de estrelas, planetas e potencialmente a propia vida.

Fontes:

– Novela de Liu Cixin “O problema dos tres corpos”

- Science China Revista de Física, Mecánica e Astronomía

- Datos do satélite de exploración de exoplanetas en tránsito (TESS) da NASA

- O próximo Telescopio da Estación Espacial China (CSST)