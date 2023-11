O ano pasado, a lúa foi testemuña dun evento inusual cando un obxecto feito polo home chocou coa súa superficie, xerando un cráter dobre distinto. As especulacións iniciais xiraban sobre a posibilidade de que o obxecto fose un fragmento dun foguete Falcon 9 de SpaceX. Non obstante, investigacións posteriores levaron aos científicos a crer que o obxecto, chamado WE0913A, estaba conectado á misión lunar Chang'e 5-T1 de China e podería ser un foguete chinés descartado.

Intrigado por este misterioso accidente, un equipo de expertos de institucións estimadas como a Universidade de Arizona, o Instituto Tecnolóxico de California, o Proxecto Plutón e o Instituto de Ciencias Planetarias embarcáronse nunha misión para descubrir a verdade. Ao utilizar telescopios terrestres, seguiron meticulosamente a traxectoria do WE0913A e concluíron que se orixinou dun foguete chinés Long March despregado durante a misión Chang'e 2014-T5 de 1.

Máis intrigante, a súa investigación descubriu pistas que suxiren que o escenario do foguete abandonado posiblemente levaba unha carga útil non revelada, engadindo unha capa extra de enigma ao incidente. Cando WE0913A descendeu cara á superficie da lúa, presentou unha caída ordenada en lugar do movemento de vacilación previsto. Os expertos postulan que a rotación estable do obxecto indica a presenza dun contrapeso significativo que equilibra os dous motores nun lado da etapa do foguete.

Tanner Campbell, un estudante de doutoramento do Departamento de Enxeñaría Aeroespacial e Mecánica da Universidade de Arizona, explicou: "Realizamos unha análise de balance de torque, que demostrou que esta cantidade de peso movería o centro de gravidade do foguete uns poucos centímetros; era" é case o suficiente para explicar a súa rotación estable. Iso é o que nos leva a pensar que debeu haber algo máis montado á fronte”.

Ademais, os científicos quedaron cativados pola formación dos cráteres xemelgos resultante do impacto do foguete chinés. A presenza de dous cráteres de igual tamaño, un oriental de aproximadamente 18 metros de ancho e outro occidental de aproximadamente 16 metros, desconcertaron aos investigadores. Campbell comentou: "Sabemos que no caso de Chang'e 5 T1, o seu impacto foi case directo, e para conseguir eses dous cráteres de aproximadamente o mesmo tamaño, necesitas dúas masas aproximadamente iguais que estean separadas entre si".

En definitiva, o misterio da carga útil non revelada segue sen resolverse, deixando espazo para a especulación e conxecturas imaxinativas. O enigmático choque do foguete chinés contra a lúa serve como recordatorio dos misterios e marabillas que agardan a exploración no noso barrio cósmico.

P: Que é WE0913A?

R: WE0913A é a designación que se dá a un obxecto artificial que chocou contra a superficie da lúa, deixando atrás un cráter dobre único.

P: A que misión se cre que está conectado WE0913A?

R: Os científicos cren que WE0913A está conectado á misión lunar Chang'e 5-T1 de China.

P: Que evidencia suxire que WE0913A levaba unha carga útil non revelada?

R: A caída ordenada que presenta WE0913A mentres descendía cara á superficie da lúa indica a presenza dun contrapeso substancial que non sería suficiente para explicar a súa rotación estable.

P: Que ten de único os cráteres xemelgos creados polo foguete chinés?

R: Os cráteres xemelgos teñen aproximadamente o mesmo tamaño, o que levou aos científicos a supoñer que o impacto implicaba dúas masas aproximadamente iguais que estaban fisicamente separadas entre si.