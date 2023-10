O abeto chinés ten a taxa de sumidoiro de carbono máis alta na Idade Media, segundo o estudo

Un estudo recente realizado por investigadores do Xardín Botánico do Sur da China demostrou que o abeto chinés, tamén coñecido como Cunninghamia lanceolata, ten a taxa de sumidoiro de carbono máis alta durante a súa idade media. Este descubrimento é significativo xa que o abeto chinés úsase amplamente nos programas de forestación do sur de China, e comprender a súa capacidade de captura de carbono pode axudar cos esforzos de mitigación do cambio climático.

O estudo centrouse nunha granxa forestal da provincia de Guangdong, recollendo datos sobre a capacidade de almacenamento e secuestro de carbono do abeto chinés a diferentes idades. Os investigadores analizaron as reservas de carbono en varios compoñentes como árbores, sotobosque, vexetación, lixo, solo e todo o ecosistema.

Os resultados revelaron que o stock de carbono aumentou significativamente coa idade do bosque, co que o stock total de carbono do ecosistema case se triplicou de 129.11 megagramos por hectárea aos cinco anos a 348.43 aos 60 anos. A taxa de secuestro de carbono do abeto chinés presentou un aumento global nos dous primeiros intervalos de idade, alcanzando un máximo no intervalo de 15-20 anos, e despois diminuíndo nos intervalos de idade posteriores.

O estudo concluíu que a taxa de secuestro de carbono do abeto chinés depende da súa idade, e que as taxas máis altas ocorren durante a súa idade media de 15 a 20 anos. O investigador principal Liu Juxiu cre que estes achados poden ser valiosos para as accións nacionais de mitigación do cambio climático e os programas de forestación.

O estudo, publicado na revista Science of The Total Environment, arroxa luz sobre o potencial de secuestro de carbono do abeto chinés e destaca o seu papel na mitigación do cambio climático. Ofrece información útil para os responsables políticos e as organizacións implicadas nos esforzos de forestación, facendo fincapé na importancia de considerar a idade das árbores para maximizar os beneficios do secuestro de carbono.

Fontes:

- China Science Daily

– Ciencia do Medio Ambiente Total