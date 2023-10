Experimento en directo de astronautas chineses con chamas na estación espacial de Tiangong

Os astronautas chineses Gui Haichao e Zhu Yangzhu realizaron un experimento innovador na estación espacial Tiangong transmitindo en directo acendendo unha vela. A transmisión en directo tivo lugar durante a cuarta entrega da serie "Tiangong classroom", onde os astronautas compartiron as súas experiencias e realizaron actividades educativas.

No vídeo, os astronautas demostraron que as chamas no ambiente de microgravedade da órbita terrestre baixa parecen case esféricas, en contraste coas chamas en forma de bágoa que exhiben na Terra debido á convección impulsada pola flotabilidade. A corrente de convección máis débil na órbita terrestre baixa fai que a chama se disperse en todas as direccións, dándolle un aspecto esférico.

É improbable que un experimento similar sexa replicado na Estación Espacial Internacional (ISS). Os estritos protocolos de seguridade contra incendios na ISS limitan os incendios a bastidores especialmente deseñados que axudan a conter as chamas. Estas normas de seguridade foron implementadas tras un incendio na estación espacial rusa Mir en 1997.

Durante o incidente en Mir, comezou un incendio nun sistema xerador de osíxeno e durou varios minutos. Cortou os astronautas dun dos vehículos de escape e encheu de fume os módulos. Os estreitos cuartos de Mir fixeron que os seis astronautas fosen un reto para navegar e traballar xuntos para extinguir o incendio. Non obstante, conseguiron sufocar o lume mentres o sistema de soporte vital despexaba a estación de fume tóxico.

O incidente de Mir tivo un impacto significativo na forma en que as axencias espaciais abordan a seguridade contra incendios nas estacións espaciais. Como resultado, desenvolvéronse protocolos estritos para minimizar o risco de incendio e garantir a seguridade dos astronautas a bordo da Estación Espacial Internacional.

